Sakin şehirlerde pandemi tatili

ŞAVŞAT, ARTVİN

Şavşat'ın nüfusunun büyük çoğunluğunu Ahıska kökenli Kıpçak Türkleri oluşturuyor. Tarihi Milattan Önce 900'lere dayanan Şavşat, doğal ve tarihi güzellikler açısından adet bir cennet.



SEFERİHİSAR, İZMİR

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan Seferihisar'da farklı medeniyetlerin izlerine rastlamak mümkün. Üstelik Türkiye'nin de ilk Cittaslow'u. Hem deniz, kum, güneş üçlüsünün tadını çıkartacağınız hem de tarihin derinliklerine dalacağınız bir tatil istiyorsanız Seferihisar doğru tercih. Milattan Önce 1000 yıllarında inşa edildiği düşünülen Teos Antik Kenti, Dionysos Tapınağı ve Sığacık Kalesi mutlaka gezilmeli. Yöreye özgü birçok zeytinyağlıyı, mezeyi ve otlardan yapılan yemekleri afiyetle yiyebilirsiniz.



EĞİRDİR, ISPARTA

Isparta'nın en sakin ilçesi olan Eğirdir, şehrin turizm gelirlerinin de büyük bir bölümünü karşılıyor. Doğanın güzellikleriyle tarihin izlerinin buluştuğu yer olan Eğirdir'de su sporları, balıkçılık, yüzme, trekking, rüzgar sörfü, yamaç paraşütü gibi birçok aktivite yapılabiliyor. Türk ve Rumların uzun yıllar kardeşçe yaşadığı yörenin en çok ziyaretçi çeken yeri ise 19. yüzyılda Rumlar tarafından inşa edilen Aya Stefanos Kilisesi.



KÖYCEĞİZ, MUĞLA

Milattan Önce 3400'lere uzanan tarihiyle onlarca farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Köyceğiz, yalnızca tarihsel önemiyle değil, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor. Yemyeşil dokusu ve tertemiz sularıyla Köyceğiz, tek kelimeyle insanın gönlünde taht kuruyor. Kaunos Antik Kenti, rotasını Köyceğiz'e çevirenlerin ilk durak noktası şüphesiz. Köyceğiz Yuvarlakçay ve Köyceğiz Gölü ziyaret edilebilecek diğer güzellikler.



AKYAKA, ULA, MUĞLA

2011 senesinde Cittaslow sertifikası alan Akyaka, Türkiye'nin en huzurlu yerlerinden bir tanesi. Eski bir balıkçı kasabası olan Akyaka, doğanın nimetlerinden faydalandığı gibi, yeşil ve maviyle barış içerisinde yaşıyor. Akyaka'yı ziyaret etmek isteyenleri oldukça sakin günler bekliyor. Mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında plajlar, koylar ve nehirler geliyor. Azmak Nehri, iki tarafı sazlıklarla kaplı, aralarında ördeklerin cıvıltılarını duyabileceğiniz göz alıcı bir tatlı su nehri. Akyaka Plajı ise civarda denize girilebilecek en olağandışı yer



YENİPAZAR, AYDIN

Aydın'ın en küçük ilçelerinden biri olan Yenipazar, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu kadar küçük bir alan üzerinde tarihin böylesine bir etki göstermesi, ilk yerleşimin Milattan Önce 7. yüzyılda yapılmasına dayanıyor. Doğayla baş başa kalan ziyaretçiler ise Yenipazar Dip Gölü'nü tercih edebilirler. Yenipazar'da yöreye özgü pideler herkesin denemesi gereken bir lezzet.



HALFETİ, ŞANLIURFA

2013 senesinde Cittaslow listesine kabul edilen Halfeti, Türkiye'nin olağanüstü yerleşim yerlerinden bir tanesi. Bir bölümü sular altında kalmasına rağmen halen sıra dışı güzelliklere ve eşsiz kültürel yapılara sahip. Milattan önce 9. yüzyılda Asurlular tarafından kurulan Halfeti pek çok uygarlığa da ev sahipliği yapmış. Baraj yapımının ardından ilçenin büyük bir kısmı sular altında kalsa da Ermeni taş ustaları tarafından inşa edilen evlerin sular altındaki görüntüsü insanı büyülüyor. Milattan Önce 855 yılında inşa edilen Rum Kale ile 11173 yılında inşa edilen Aziz Neres Kilisesi mutlaka ziyaret edilmesi gereken diğer noktalar.



UZUNDERE, ERZURUM

Erzurum'un en sakin ilçesi olan Uzundere'de yerleşim yerleri orman ve dağın arasına yapılmıştır. Bir yanda heybetli dağlar, diğer yanda yeşilden seslerle Uzundere, hem nefesinizi hem de ufkunuzu açma imkanı sunuyor. Geceleri Uzundere sessizliğe gömülüyor. Ormandan gelen cıvıltılar dışında 1 - 2 adet kafenin hizmet verdiği ilçede geceleri yapılabilecek tek aktivite çay-kahve içip sohbet etmek.



GÖKÇEADA, ÇANAKKALE

Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada, Antik Yunan'dan itibaren yerleşimin olduğu sakin şehirlerden bir tanesi. Doğal ve tarihi güzellikleriyle hayatın sizin istediğiniz hızda aktığı Gökçeada'da yapabileceğiniz pek çok aktivite bulunuyor. Gökçeada gezinizde Rum köylerini ziyaret edebilir, doğal hayatın insan yaşamına kattıklarına birebir şahitlik edebilirsiniz. Aydıncık Plajı ve Yıldız Koyu, Gökçeada'nın adanın denize girmek için en güzel yerleri olarak kabul ediliyor.