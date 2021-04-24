Hız tutkusu ile hayat kurtarıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Gonca Görgü Göbel, yıllardır hayalini kurduğu ambulans şoförü olmanın gururunu yaşıyor. Acil tıp teknisyeni olarak 17 yıldır görev yapan evli ve iki çocuk annesi Göbel, ambulans şoförü olmaya karar verdi. Çocukluk yıllarından itibaren araba kullanmaya ve hıza merakı olan 37 yaşındaki Göbel, ambulans şoförlüğü için gerekli tüm eğitimleri aldı.



EN KISA SÜREDE YETİŞİYOR

Kuyucak'tan Nazilli'deki Dallıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na görevlendirilen Göbel, yeni görevine ambulans şoförü olarak başladı. Trafik akışının en yoğun olduğu ilçelerden biri Nazilli'de iki aydır ambulans şoförü olarak görev yapan Göbel, acil vakalara en kısa sürede yetişmek için büyük gayret sarf ediyor. Kullandığı ambulans ile hem zamana hem de yollara meydan okuyan kadın sürücü, şoförlük konusunda erkek meslektaşlarına adeta taş çıkartıyor. Şoförlüğün yanı sıra Göbel, acil tıp teknisyeni olarak da vatandaşların yardımına koşarak onları hayata bağlıyor. Acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığı dönemde ambulans şoförlüğünün her zaman aklında olduğunu ifade eden Göbel, "Ambulans şoförlüğü yapmak istiyordum ve bunu başarabileceğime inandım. Ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle tüm eğitimleri aldım. İki aydır ambulans şoförü olarak görev yapıyorum. Erkeklerin egemen olduğu bir iş olduğu için beni direksiyon başında gördüklerinde şaşırıyorlar. Kadınlarımız, beni yolda gördüklerinde alkışlıyor ve gurur duyduklarını söylüyorlar. Bunlar beni mutlu ediyor. Mesleğimi çok seviyorum. Umarım uzun yıllar mesleğimi yaparak vatandaşlarımıza hizmet veririm" diye konuştu.



EKİPTE 3 KADIN ÇALIŞIYOR

Şoförlüğünün yanı sıra acil tıp teknisyeni olarak da olay anında görev yaptığını kaydeden Göbel, "İki kadın meslektaşımla birlikte çalışıyorum. Kaza gibi olaylarda iki meslektaşımla birlikte yaralılara müdahale ediyorum. Hem şoför olarak hem de acil tıp teknisyeni olarak görevimi sürdürüyorum. Biz üç kadın sağlık çalışanı olarak erkek gücünün yettiği yerde kadının da gücünün yeteceğini göstermiş oluyoruz. Bunu başarmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.



"RALLIYE KATILMAK ISTIYORUM"

Araba kullanmayı çok sevdiğini söyleyen Göbel, "Bizim mesleğimizde ambulans ralli sürüşleri oluyor. Bir kadın olarak ralli sürüşlerine katılmak istiyorum. Umarım bunu ilerleyen yıllarda başarırım. Ayrıca benim motosiklet ehliyetim de var. Önümüzdeki yıllarda motorize sağlık ekibinde de yer almak isterim" dedi.



İhsan KARATAŞ