Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri Bölümü'nden mezun olan Aslı Turanlı mezun olduğu bölümde değil tiyatro alanında kariyer yapmayı seçti. Üniversiteden sonra oyunculuk eğitim alan Turanlı, ilk sahne deneyiminden sonra bu kararı verdiğini anlattı. Sunuculuk ve oyunculukta kariyerinin zirvesine emin adımlarla tırmanan Aslı Turanlı, hakkında tüm bilinmeyenlerini anlattı. ● Üniversitede eğitimini aldığınız mesleği yapmak yerine sizi oyuncu olmaya iten şey neydi? Sahneye ilk Arthur Miller'ın Cadı Kazanı romanının tiyatro oyunuyla çıktım ve ilk selamımda 'Bir daha buradan inmek istemiyorum' dedim. ● Müzikal, tiyatro ve dizi geçmişiniz var. Kariyerinizde yapmak istediginiz başka bir proje var mı? Sürekli geliştirmeyi, üretmeyi seven biriyim, yazdığım bir senaryo var onu ilerde film projesi yapmak istiyorum. ● Televizyon mu dijital platform mu? Ben televizyonu seviyorum. Teknolojiyle çok yakın görünsem de çok kullanmayı becerebilen biri değilim. Hayatımda hiç tik tok hesabım olmadı mesela! Instagramı, sadece işlerimi paylaşmak için kullanıyorum. Şu an okuduğum bir film senaryosu var. ● Hiç estetik yaptırdınız mı? Evet yaptırdım, yaptırmaya devam da edebilirim. Asla karşı değilim... ● Cildinize uyguladığınız rutin bir bakımınız var mı? Karbon bakım uyguluyorum aslında uygulatıyorum. Oksijenli suyla cildimi temizliyorum. Sadece bunları yapıyorum. Bazen de güzellik merkezinde cilt bakımına gidiyorum. ● Kendinizle baş başa kaldığınızda neler yapıyorsunuz? Bu tamamen mental durumuma bağlı, yazmayı çok seviyorum ve gerçekten okumayı çok seviyorum... Sadece roman değil, seyahat kitapları da okuyorum bazen hiç bir şey yapmıyorum. Bütün gün uyuyorum. ● Aşık olduğunuzda nasıl bir insan oluyorsunuz? Tutkulu mu? Fedakar mı? Sadık mı? Ben tutkulu biriyim... Yengeç Burcu olduğum için sevdiğim insanlar için tüm fedakarlıkları yapmak boynumun borcu gibi. Şu ana kadar kimseyi aldatmadım ama büyük konuşmak istemem insanoğlu her an her şeyi yapabiliyor. ● Arkadaşlarınız size 'Şeker Kız' lakabını takmış. Kendinizi nasıl bir arkadaş olarak tanımlarsınız? Dediğim gibi sosyal medya çok profesyonel değilim ama hesabıma giren insanlar bir şeyler öğrensin istiyorum. Sevdiğim yazıları paylaşıyorum. Sürekli açık saçık poz koymaktan daha cool geliyor ve minimalistlikten yanayım. 'ÇOK FAZLA İNSANI HAYATIMDAN ÇIKARDIM' PANDEMİ sizde neleri değiştirdi? BU 1 senede gerçekten değiştiğimi görüyorum. Çok fazla insana veda ettim. Duyarsız insanları hayatımdan eledim. Ailemin kıymetini bir kez daha anladığım bir seneydi. Çalışmanın çok çok önemli olduğunu gördüm ve daha az şımarık biriyim sanırım artık. MODA BENİ TAKİP EDİYOR! -MODAYLA aranız nasıl? Dolabınızdaki olmazsa olmaz kıyafetiniz nedir? MODAYLA aramın iyi olduğunu söylüyorlar ama gerçekten özel bir çaba sarf etmiyorum. Mesela beyaz kalın gözlükler bu sene moda oldu ama ben 5 senedir kullanıyorum veya her parmağıma renkli oje sürüyorum ama lisede nail art yapıyordum zaten ellerime... Moda beni takip ediyor sanırım. Dolabımın kurtarıcı parçası bol paça pantolonlar ve siyah motosiklet ceketim. ADEM ÜLKER