Çocuklar kuklalarla Torbalı’da bulusuyor

İzmir Torbalı'da geçen hafta başlayan kukla şenliği 16 Ağustos'a kadar devam edecek. Büyük bir bölümü kırsal mahallelerde gerçekleşen kukla şenliğinin ilk durağı kırsal Eğerci mahallesiydi. Türk geleneksel gösterilerinde önemli yer tutan kukla gösterilerinin yanı sıra şişme palyaço, yüz boyama ve balonlu dans etkinlikleri de bu şenliklerde gerçekleşiyor. Başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara keyifli anlar yaşatan Kukla Şenliği renkli görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler her akşam bir köye renk katarken bugün de Şehitler Mahallesi'nde gerçekleşecek. Şenlikler kapsamında gazoz ve patlamış mısır ikramında da bulunulurken ayrıca çocuklara boyama kitabı hediye ediliyor.

İŞTE ŞENLİK PROGRAMI

7 Ağustos Şehitler

■ 8 Ağustos Ahmetli

■ 9 Ağustos Kuşçuburun

■ 10 Ağustos Dağkızılca

■ 11 Ağustos Ayrancılar

■ 12 Ağustos Pancar

■ 13 Ağustos Yazıbaşı

■ 14 Ağustos Çaybaşı

■ 15 Ağustos Çapak

■ 16 Ağustos'ta ise Torbalı

■ Gazi Çamlığı'nda gerçekleşecek geniş katılımlı bir şekilde şenlik sona erecek.

NILOYA İZMİR VE ÇESME'DE MİNİKLERLE BULUŞACAK

Küçük büyük herkesin keyifle izlediği çizgi film karakteri Niloya, "Sürpriz Yumurta Müzikali" kapsamında İzmir'de minik dostlarıyla buluşuyor. Neşe ve mutluluk dolu dünyasında izleyicileri oyunlar oynamaya, şarkılar söylemeye ve yeni maceraları keşfetmeye davet eden çizgi film karakteri, müzikalleri ile de çocuklara doludizgin bir yaz tatili yaşatıyor. Sahne şovları, sürpriz karakterleri ve dans gösterileriyle eğlencenin nabzını tutan; doğru beslenme, kişisel bakım, çevre ve hayvan sevgisi konularında çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar veren müzikal, bugün 21.30'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu' nda, yarın aynı saatte ise Alaçatı Açıkhava Tiyatrosu' nda çocuklarla buluşacak.