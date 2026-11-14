İZMİR'DE HAFTA SONU SAĞANAK ALARMI! İZMİR HAVA DURUMU 14 KASIM CUMARTESİ |İZMİR'DE BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji İzmir için son tahminlerini az önce paylaştı! Hafta sonu dışarıda vakit geçirmeyi planlayanların dikkat etmesi gereken kritik bir uyarı var: Cumartesi ve pazar günleri kent genelinde sağanak yağış bekleniyor. Peki yağışlı hava ne zaman etkisini yitirecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Aydın ve Denizli hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Konya, Karaman, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara (Bilecik hariç) ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
CUMARTESİ GÜNÜ İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Cumartesi günü İzmir'in ilçelerinde sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıkları 22 ila 28 derece arasında değişecek. En yüksek sıcaklığın 28 dereceyle Torbalı'da ölçülmesi bekleniyor. Kiraz'da 23, Ödemiş, Seferihisar ve Tire'de 24 dereceye kadar çıkacak sıcaklıkların, kıyı ilçelerinde ise 22-23 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.
PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
16 Kasım Pazar günü de sağanak yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklıklarda ise cumartesi gününe göre düşüş yaşanacak. İlçelerde en yüksek sıcaklıkların 18 ila 26 derece arasında olması tahmin ediliyor. Torbalı'da 26, Tire'de 26, Ödemiş ve Seferihisar'da 23 derece beklenirken, Kiraz'da sıcaklığın 18 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.
PAZARTESİ GÜNÜ OLACAK NASIL OLACAK?
Pazartesi günü yağışlı havanın etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir genelinde çok bulutlu ve parçalı bulutlu hava hakim olacak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Bilecik hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Denizli ve Aydın hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Gümüşhane ve Bayburt hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Ardahan, Kars ve Erzincan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu