Mavi Sahne ile farklı bir sanat deneyimi

PANDEMİ döneminde dijitalde, geçtiğimiz yaz ise açık havada sanatseverleri tiyatro ile buluşturan Mavi Sahne, şimdi de yepyeni bir sanat deneyimiyle yeme içme mekanlarında izleyicileri ağırlıyor. Anadolu Efes'in Pub-Up Mavi Sahne projesi kapsamında, Yazarlar Ormanı ve Tiyatro Söyleşileri konseptindeki etkinlikler, oyuncu Berkay Ateş ile birlikte İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir'de belirlenen yeme-içme ve eğlence mekanlarında gerçekleştirilecek. Berkay Ateş'in sevilen sanatçıları konuk ettiği etkinliklerin ilki İstanbul'da ikincisi ise İzmir'de gerçekleştirildi. Pub-Up Mavi Sahne İzmir etkinliği, 24 Mart'ta La Puerta Experience'da gerçekleştirildi. Yazarlar Ormanı etkinliğinde Berkay Ateş, konukları Emir Çubukçu ve Tuğçe Altuğ ile sahnedeydi. Sanatçılar, okudukları İzmir şiirleri ve üzerine gerçekleştirdikleri söyleşi ile izleyicilere farklı bir deneyim sundu.