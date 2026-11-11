Bu acıya yürek dayanmaz

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının 12'e yükseldiğini açıkladı. Fabrikada meydana gelen patlamada 17 işçinin yaşamını yitirmesinin yanı sıra 14 işçi de yaralanmıştı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, hastanelere kaldırılan işçilerin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

18 İŞÇİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI PATLAMADA yaşamını yitiren 18 işçinin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle açıklandı: Ceylan Bıyıklı, Recep Fedai, Ferhat Maraşlı, Fatih Işık, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Abdülkadir Kınacı, Özcan Efe, İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Ersin Oğuz ve Serkan Kurt, Güner Gökçe.

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 18 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından başlatılan çalışmalar sürüyor. Facianın ardından hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu 'na kaldırılırken, gece boyunca otopsi ve kimlik tespit işlemleri gerçekleştirildi. Yakınlarını kaybeden aileler ise cenazeleri teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

10 İŞÇİ TOPRAĞA VERİLECEK

PATLAMADA hayatını kaybeden Göksel Ünaldı'nın Aliağa Bozköy Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi. Yasin Taşçı ve Ferhat Maraşlı'nın Menemen Koyundere Mezarlığı'nda, Ceylan Bıyıklı'nın Menemen Emiralem Mezarlığı'nda, Mustafa Sert'in Menemen Asarlık Mezarlığı'nda ve Kadir Kaan Özçelik'in Menemen Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. İşçilerden Orhan Altay'ın Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda, Uğur Temel'in Buca'daki bir mezarlıkta, Ersin Oğuz'un Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı'nda ve Serkan Kurt'un Doğançay Örnekköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi. Patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmaçoğlu ile Hüsnü Ersoy adlı kuzenler ile Abdulkadir Kınacı, ise dün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

4 İŞÇİ FARKLI İLLERDE DEFNEDİLECEK

PATLAMADA yaşamını yitiren diğer 4 işçinin cenazelerinin ise İzmir dışına götürüleceği öğrenildi. Barış Güney'in Afyonkarahisar Güneytepe Mezarlığı'nda, Recep Fedai'nin Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karacaören/Karaadilli Köyü Mezarlığı'nda, Özcan Efe'nin Manisa Şehzadeler Kırtıkdere Mezarlığı'nda ve Fatih Işık'ın Kırıkkale Yuva Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

FİRMA SAHİBİ YAKALANDI

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firma sahibi Mehmet Rüştü Başaran'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin Kartal'daki adresi belirlendi. Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Rüştü Başaran'ın soruşturmanın yürütüldüğü İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.