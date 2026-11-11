Bu acıya yürek dayanmaz

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 18 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından başlatılan çalışmalar sürüyor. Facianın ardından hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, gece boyunca otopsi ve kimlik tespit işlemleri gerçekleştirildi. Yakınlarını kaybeden aileler ise cenazeleri teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.
18 İŞÇİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
PATLAMADA yaşamını yitiren 18 işçinin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle açıklandı: Ceylan Bıyıklı, Recep Fedai, Ferhat Maraşlı, Fatih Işık, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Abdülkadir Kınacı, Özcan Efe, İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Ersin Oğuz ve Serkan Kurt, Güner Gökçe.
GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının 12'e yükseldiğini açıkladı. Fabrikada meydana gelen patlamada 17 işçinin yaşamını yitirmesinin yanı sıra 14 işçi de yaralanmıştı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, hastanelere kaldırılan işçilerin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
10 İŞÇİ TOPRAĞA VERİLECEK
PATLAMADA hayatını kaybeden Göksel Ünaldı'nın Aliağa Bozköy Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi. Yasin Taşçı ve Ferhat Maraşlı'nın Menemen Koyundere Mezarlığı'nda, Ceylan Bıyıklı'nın Menemen Emiralem Mezarlığı'nda, Mustafa Sert'in Menemen Asarlık Mezarlığı'nda ve Kadir Kaan Özçelik'in Menemen Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. İşçilerden Orhan Altay'ın Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda, Uğur Temel'in Buca'daki bir mezarlıkta, Ersin Oğuz'un Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı'nda ve Serkan Kurt'un Doğançay Örnekköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi. Patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmaçoğlu ile Hüsnü Ersoy adlı kuzenler ile Abdulkadir Kınacı, ise dün gözyaşlarıyla toprağa verildi.
4 İŞÇİ FARKLI İLLERDE DEFNEDİLECEK
PATLAMADA yaşamını yitiren diğer 4 işçinin cenazelerinin ise İzmir dışına götürüleceği öğrenildi. Barış Güney'in Afyonkarahisar Güneytepe Mezarlığı'nda, Recep Fedai'nin Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karacaören/Karaadilli Köyü Mezarlığı'nda, Özcan Efe'nin Manisa Şehzadeler Kırtıkdere Mezarlığı'nda ve Fatih Işık'ın Kırıkkale Yuva Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
FİRMA SAHİBİ YAKALANDI
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firma sahibi Mehmet Rüştü Başaran'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin Kartal'daki adresi belirlendi. Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Rüştü Başaran'ın soruşturmanın yürütüldüğü İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
BAKANLAR VE VEKİLLER HASTANEDE ZİYARET ETTİ
SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'deki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybeden 17 vatandaşa Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.
'HER ZAMAN YANINIZDAYIZ'
İşçilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yaralılarla ve yakınlarıyla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çankırı, "Her zaman yanınızdayız" mesajı verdi. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da yaralanan işçileri Aliağa Devlet Hastanesi ve İzmir Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen İnan, yaşanan acıyı yürekten paylaştıklarını belirtti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise "Bu zor süreçte devletimizin tüm kurumları, ilgili ekiplerimiz ve sağlık çalışanlarımız koordinasyon içerisinde görevlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getirmiştir. Rabbim hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekanını cennet eylesin, ailelerine ve yakınlarına sabır versin" dedi.
ALİYEV'DEN TAZİYE MESAJI
AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdiğini bildirildi. Aliyev mesajında, patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Aliyev, Türkiye'nin acısını paylaştığını belirterek, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına Azerbaycan halkı adına taziyelerini iletti ve yaralılara şifa temennisinde bulundu. Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Başkan Erdoğan'a taziyelerini iletti. Al Sani, yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi.
'TÜRK HALKININ YANINDAYIZ'
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 kişi için taziye mesajı yayımladı. Şerif, Pakistan'ın Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.
BÜYÜKSEHİR MECLİSİ'NDEN İSÇİLERE TAZİYE MESAJI
ALİAĞA'DAKİ demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın gündeme geldiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, yaşamını yitiren işçiler için başsağlığı, yaralılar için ise acil şifa dilekleri iletildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantılarının ilk birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil yönetiminde gerçekleştirildi. Oturumda, Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçiler anıldı.
'ACI BİR GÜN, ACI BİR DURUM'
Meclis Başkan Vekili Sevil, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Sevil, "Olay yaşandığı ilk andan itibaren İzmir'de bulunan tüm devlet kurumlarımızla birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesinde, AFAD ve diğer tüm devlet kurumlarımız olay yerine intikal ettiler, gerekli tüm çalışmaları yaptılar. Acı bir gün, acı bir durum. Gerekli bütün kurumlar teyakkuzda, sebebi ve sonuçlarıyla birlikte detaylı şekilde incelenecektir" dedi.
ÖLEN MÜHENDİSİN KARDEŞİ KONUŞTU
İZMİR'İN Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait demir çelik fabrikasında yaşamını yitirenlerin yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanması için dün tüm gün bekleyişini sürdürdü. Olayda ağabeyi makine mühendisi Kadir Kan Özçelik'in (25) kız kardeşi Şeval Özçelik (20), fabrika yetkililerine tepki gösterdi. Özçelik, "Annem ve babam kardeşimin yasını bile tutamıyor. Çünkü ağabeyim dün saat 12.00'de firma yöneticileri ve diğer sorumlular tarafından öldürüldü. Henüz kimlerin sorumlu olduğunu bile bilmiyorum. Ağabeyim sabah saatlerinde öldü ama bize öldüğünü söylemediler" dedi. Ağabeyinin fabrikada işe başlayalı henüz 3 ay olduğunu belirten Şeval Özçelik, "Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş. Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gitti ama yine de şikayetçi olamadı" dedi.