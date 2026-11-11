İzmir'de tam gezmelilk köy! Burası dizi setlerinin vazgeçilmezi...

İzmir haberleri... İzmir'in yanı başındaki UNESCO mirasını keşfetmeye hazır mısınız?
Kırmızı kiremitli konakları, ceviz ağacından kündekari minberi ve asırlık tarihiyle Birgi Köyü, hafta sonu kaçamağı arayanların yeni gözdesi oldu. İşte o büyüleyici rotanın tüm detayları!
DİZİ VE FİLMLERİN ÇEKİLDİĞİ BÜYÜLÜ KÖY
Zaman zaman dizi ve filmlere ev sahipliği yapan Birgi Köyü, asırlık ağaçları, kırmızı kiremitli taş evleri, tarihi yapılarıyla ilgiyi fazlasıyla hak ediyor. Kökleri MÖ 3000'li yıllara kadar uzanan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu güzel köy 2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alıyor.
GİTTİĞİNİZDE DE İLK İŞİNİZ ONLARI YEMEK OLSUN
Sonbaharda rengârenk ağaçlarla misafirlerini karşılayan bu güzel köyde eski konaklar, medrese, türbe ve tarihi camiler dikkat çekiyor. Çakırağa ve Sandıkoğlu konakları, 1312'de inşa edilen, beylikler döneminin ilk camisi Ulu Camisi mutlaka ziyaret edilmesi gereken tarihi yapılar. Ulu Camisi'nin ceviz ağacından 'kündekari' tekniğiyle yapılmış minberi ve çivi kullanılmadan inşa edilen çinilerle kaplı minaresi göz kamaştırıcı. Birgi'ye sabah saatlerinde ulaştıysanız şahane, doğal ürünlerle bezenmiş köy kahvaltısıyla geziye hazırlanabilirsiniz. Meşhur Ödemiş patateslerinden yapılma patates yemeklerini ve töngül pidesini mutlaka deneyin.
NEREDE KALINIR?
Dönüşte organik ürünlerden almayı ihmal etmeyin. Belediyeye ait Birgi otelinde ya da köydeki butik otellerde konaklayabileceğiniz Birgi Köyü, İzmir'e 120 kilometre uzaklıkta.
İZMİR BİRGİ'YE ESHOT'LA NASIL GİDİLİR?
İzmir'den 110 kilometre uzaklıkta olan köy, Ödemiş'e sadece 10 kilometre mesafededir. İzmir-Aydın otoyolu üzerinden ulaşım sağlanabilir. Aynı zamanda İzmir Otogarı'ndan Ödemiş'e giden özel servisler tercih edilebilir. Ayrıca Torbalı-Ödemiş arasında çalışan ESHOT otobüsleri bulunuyor. 795 numaralı ESHOT otobüsü ile Ödemiş'e gidip, oradan Birgi minibüsleriyle köye ulaşmak mümkün.