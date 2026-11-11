İzmir'de tam gezmelilk köy! Burası dizi setlerinin vazgeçilmezi...

Kırmızı kiremitli konakları, ceviz ağacından kündekari minberi ve asırlık tarihiyle Birgi Köyü, hafta sonu kaçamağı arayanların yeni gözdesi oldu. İşte o büyüleyici rotanın tüm detayları!

DİZİ VE FİLMLERİN ÇEKİLDİĞİ BÜYÜLÜ KÖY

Zaman zaman dizi ve filmlere ev sahipliği yapan Birgi Köyü, asırlık ağaçları, kırmızı kiremitli taş evleri, tarihi yapılarıyla ilgiyi fazlasıyla hak ediyor. Kökleri MÖ 3000'li yıllara kadar uzanan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu güzel köy 2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alıyor.