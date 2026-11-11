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Haberler İzmir İzmir'de yağışa mola yok! 3 günlük alarm verildi: İZMİR HAVA DURUMU 11-12-13 KASIM ÇARŞAMBA

İzmir'de yağışa mola yok! 3 günlük alarm verildi: İZMİR HAVA DURUMU 11-12-13 KASIM ÇARŞAMBA

Son dakika İzmir haberleri... 11 Kasım Çarşamba günü İzmir’in belirli ilçelerinde yer yer sağanak var... Peki 12-13 Kasım’da durum ne olacak? Yağışlar ne zaman kentin tamamına yayılacak, gök gürlemesi ne zaman başlayacak? 3 günlük ilçe ilçe kritik hava raporu haberimizde...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... 11 Kasım Çarşamba günü sadece 6 ilçe yağış alacak derken, 12 ve 13 Kasım için Meteoroloji'den dikkat çeken tahminler geldi! Peki İzmir'de gök gürültülü sağanak ne zaman etkisini artıracak? Bugün İzmir'de hava kaç derece? İşte detaylar...

11 Kasım Çarşamba günü İzmir genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Ancak Karaburun, Menderes, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da yer yer sağanak yağış bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ SAĞANAK HANGİ İLÇELERDE VAR?

12 Kasım Perşembe günü yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek. İzmir merkez ve çok sayıda ilçede gök gürültülü sağanak yağış tahmin edilirken, Aliağa, Bergama, Çiğli, Dikili, Foça, Kınık ve Menemen'de hafif sağanak bekleniyor.

CUMA GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ

13 Kasım Cuma günü ise İzmir merkezde gök gürültülü sağanak yağışın sürmesi bekleniyor. Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da yer yer sağanak yağış tahmin ediliyor. Diğer bazı ilçelerde ise çok bulutlu hava görülecek.

İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin yer erel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Burdur'un batısı ile Antalya'nın doğu kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde doğu kıyı kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Düzce ve Zonguldak çevreleri ile gece saatlerinde Bolu, Kastamonu kıyıları ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

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