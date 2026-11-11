İzmir'de yağışa mola yok! 3 günlük alarm verildi: İZMİR HAVA DURUMU 11-12-13 KASIM ÇARŞAMBA

CUMA GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ 13 Kasım Cuma günü ise İzmir merkezde gök gürültülü sağanak yağışın sürmesi bekleniyor. Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da yer yer sağanak yağış tahmin ediliyor. Diğer bazı ilçelerde ise çok bulutlu hava görülecek.

İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin yer erel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı