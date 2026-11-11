İzmir'de yağışa mola yok! 3 günlük alarm verildi: İZMİR HAVA DURUMU 11-12-13 KASIM ÇARŞAMBA

Son dakika İzmir haberleri... 11 Kasım Çarşamba günü sadece 6 ilçe yağış alacak derken, 12 ve 13 Kasım için Meteoroloji'den dikkat çeken tahminler geldi! Peki İzmir'de gök gürültülü sağanak ne zaman etkisini artıracak? Bugün İzmir'de hava kaç derece? İşte detaylar...
11 Kasım Çarşamba günü İzmir genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Ancak Karaburun, Menderes, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da yer yer sağanak yağış bekleniyor.
PERŞEMBE GÜNÜ SAĞANAK HANGİ İLÇELERDE VAR?
12 Kasım Perşembe günü yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek. İzmir merkez ve çok sayıda ilçede gök gürültülü sağanak yağış tahmin edilirken, Aliağa, Bergama, Çiğli, Dikili, Foça, Kınık ve Menemen'de hafif sağanak bekleniyor.
CUMA GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ
13 Kasım Cuma günü ise İzmir merkezde gök gürültülü sağanak yağışın sürmesi bekleniyor. Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da yer yer sağanak yağış tahmin ediliyor. Diğer bazı ilçelerde ise çok bulutlu hava görülecek.
İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin yer erel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Burdur'un batısı ile Antalya'nın doğu kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde doğu kıyı kesimleri sağanak yağışlı
BURDUR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Düzce ve Zonguldak çevreleri ile gece saatlerinde Bolu, Kastamonu kıyıları ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı bulutlu