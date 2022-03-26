Sağlıklı yaşama atom çorba desteği

Orta Asya'dan günümüze kadar uzanan köklü bir tarihe sahip tarhananın yöresel olarak farklı şekillerde üretilmesi, saklanması ve tüketilmesi, Türk mutfak kültürünün zenginliğini gösterir. Tarhana faydaları, besleyici ve enerji verici yönleri ile uzun süre önce Türk toplumunun kültürel hayatına girmiştir. Bu hafta lezzet durağımız geleneksel ev tarhanasını annelerimizin yaptığı gibi mayalama yöntemi ile yapan Tombul Tarhana'dayız. Tombul Tarhana markasının yaratıcısı Kemal Çeltik, "Türkiye'de organik sertifikalı bebek tarhanası üreten ilk firmayız. Annelerimizin yaptığı gibi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tarhana üretimimiz devam etmektedir. Tarhana bizim sevdamız, tarhana bizim aşkımız, tarhana bizim geçmiş ile geleceği sofralarımızda buluşturan bütün sofralarda bulunması gereken Anadolu kültürünün geleneksel yöresel lezzeti. Şifalı, besleyici olmasından dolayı organik sertifikalı Balıkesir yöresinden özel sözleşmeli çiftçilerimizle üretim yapıyoruz. Amacımız Tombul Tarhana'yı en iyiye taşımak" dedi.





YENİ İNOVATİF ÜRÜNLER

Tombul Tarhana olarak AR-GE çalışmalarına önem veriyorlar. Yeni ürünleri organik tarhanalı mercimek çorbası "Atom Çorba" adı altında üretiliyor. Yeni ürün raflardaki yerini almış. Kaliteden ve geleneksel tariften ödün vermediklerini belirten firma sahipleri "Doğal ortamda yapıyoruz, doğal ortamda kurutuyoruz. Katkı ve koruyucu kullanmıyoruz" diyorlar. Yeni inovatif ürün organik tarhanalı mercimek çorbası çocukların içebileceği konseptte yapılmış. İçerisinde bulunan ürünlerin besin değeri yüksek, organik sertifikalı sözleşmeli çiftçilerden aldıkları ürünlerle üretim yapıyorlar. Yeni dönemde bal kabaklı tarhana çorbası en büyük hedefimiz. AR-GE çalışmaları için profesyonel danışmanlık desteği alıyorlar.

HAVASI ÇOK UYGUN

Kütahya bölgesinde 60 yıldır kullanılan ekşi mayayı bulunca başlamış bu sevda. Bu geleneksel lezzetimiz yok olmasın diye sevda ile çıkılan bu yolda 2000'li yıllarda Kütahya Tavşanlı'da kendi tesisini kurarak 'Tombul' markasıyla üretime başlamış. Kemal Çeltik, "Bu ismi tercih etmemin iki nedeni vardı. Birincisi kulağa sevimli gelmesi, diğeri ise hafızalarda kalması..." dedi. Laktik asit ve fermantasyon ekşi maya ile mayalama tam olmalı. Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK'la AR-GE çalışmaları yapmışlar. Anayasaları; Kalite ve lezzeti aynı standartta sunmak. Tarhana üretimi için Kütahya'nın tercih nedeni ise ilginç... Tarhana üretimi için en ideal kuru havanın olduğu yer Tavşanlı ve Gediz'miş... Üretim yeri Tavşanlı, şirket merkezi İzmir. Tüm Türkiye'ye dağıtım yapılıyor Türkiye çapında 19 bayisi bulunan Tombul Tarhana'nın pazarın lideri konumundaki ikinci markası ise Tatgör. Tombul Tarhana yurt dışına da gidiyor. Kemal Çeltik, tarhananın dünyanın dört bir yanına gittiğini dile getirdi. Ürünleri Almanya, İngiltere Amazon'da, Kuveyt ve Polonya'da bulunabiliyor.



TAŞ DEGIRMENDE ÖGÜTÜLÜYOR

Kemal Çeltik, "Yılda 6 ay üretim yapıyoruz. Tarhanamızı mevsiminde yetişen taze sebzelerden üretiyoruz. Balıkesir bölgesinden sözleşmeli çiftçilerimiz var. Taze kırmızı kapya biber, unu tam buğday olacak, kese yoğurdu özel mandıralara kendilerine özel üretim yaptırıyoruz. Deniz tuzu kullanıyoruz, sıcak ve kuru havada doğal kurutma yapılıyor. Tarhanaya lezzetini veren nane ise Tavşanlı'ya has bir tür su nanesi. Taş değirmenlerde öğütüyoruz. TSE, ISO ve HACCP gibi üretim ve gıda güvenliği sertifikalarını da almış olan firmamız tamamen doğal yöntemler ile üretimini sürdürüyor" dedi.





Son söz; Anadolu'nun en köklü lezzetlerinden olan tarhanayı sadece geleneksel köy çorbası olmaktan çıkarıp şehirde yaşamlarını sürdüren insanlara tanıtan sevdiren ve günlük yaşamlarının en doğal ve tabii çorbalarından biri haline getiren, bunu ulusal bir marka yapan Tombul Tarhana'nın sahibi Kemal Çeltik'i kutluyorum. Aşkla tutkuyla, sevdayla çıktığı bu lezzet ve marka yolculuğunda başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN