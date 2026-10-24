Milyonların beklediği zam için yeni tahmin! Ocak ayında maaşlar ne kadar olacak?

Her yıl bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu tahmine göre ocak ayında yüzde 10.08 maaş artışıyla karşılaşabilecek. Memurlar ve memur emeklileri de yüzde 5 zamma ilaveten yüzde 2.88 fark alabilecek. Bu fark ile ocak zammı yüzde 8.02'yi bulacak.

KAÇ LİRA ALACAKLAR?

Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı, ocak zammı yüzde 8.02 olursa 75 bin 856 lirayı bulacak. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 lira olan en düşük aylık, ocak ayında 34 bin 55 liraya ulaşacak. Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündeme gelecek. Bu uygulamaya yine başvurulur ve yüzde 10.08 artış yansıtılırsa, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 924 liraya yükselecek