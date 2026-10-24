Gökyüzünde yaşam nöbeti! Uçuş hekimi Dr. Adalet Gök Yeni Asır’a anlattı...

U çak yolculuğu denildiğinde akla ilk olarak tatil, iş seyahati ya da sevdiklerine kavuşmak geliyor. Ancak gökyüzünde yapılan bazı yolculukların amacı bambaşka. Kimi zaman ağır bir hastalık, kimi zaman geçirilen bir kaza, kimi zaman da başka bir ülkede devam etmesi gereken tedavi nedeniyle hastalar binlerce kilometre uzaklığa taşınıyor. Üstelik bu nakillerin tamamı özel ambulans uçaklarla gerçekleştirilmiyor. Normal yolcu uçakları da gerekli hazırlıklar yapıldığında hastaların tıbbi gözetim altında taşındığı birer sağlık ünitesine dönüşebiliyor. Uçuş hekimi Dr. Adalet Gök, kamuoyunda çok fazla bilinmeyen bu mesleğin ayrıntılarını Yeni Asır 'a anlattı. Gök'ün verdiği bilgiler, sıradan bir uçak yolculuğunun arka planında ne kadar kapsamlı bir sağlık organizasyonu yürütülebildiğini ortaya koydu.

KAPIDAN KAPIYA TRANSFER

Uçuş hekimliğinin temelinde hastaların bulundukları ülkeden alınarak tedavilerinin devam edeceği sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırılması bulunuyor. Bu hastaların bir bölümü henüz hastanedeki tedavisini tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Bazıları yoğun bakımda, bazıları ise normal hastane odalarında takip ediliyor. Dr. Gök, hastanın bir ülkeden başka bir ülkeye nakledilmesinin yalnızca ulaşım hizmeti olmadığını belirterek, "Hastalarımızı çoğunlukla tedavileri henüz tamamlanmamışken yoğun bakımdan ya da normal hastane odalarından alıyoruz. Yaşadıkları ülkeye götürerek tedavilerinin devam edeceği hastaneye teslim ediyoruz. Bir kısmı ise iyileşmeye başlamış oluyor. Onları da evlerine ulaştırıyoruz. Yani bulunduğu ülkeden yaşadığı ülkeye kapıdan kapıya bir transfer gerçekleştiriyoruz" dedi. Bu süreçte hastanın yalnızca uçağa bindirilmesi yeterli olmuyor. Nakil boyunca ihtiyaç duyduğu tıbbi bakımın sürdürülmesi ve varış noktasındaki teslim sürecinin de planlanması gerekiyor.

KOLTUKLAR SEDYEYE KURULUYOR

Dr. Gök'ün anlattığı en dikkat çekici ayrıntı ise normal yolcu uçaklarının hasta naklinde kullanılması. Kendi gerçekleştirdiği operasyonların yüzde 90'ının tarifeli uçaklarda yapıldığını belirten Gök, bu uçakların gerekli tıbbi donanımla hastaların taşınmasına uygun hale getirildiğini söyledi. Özellikle oturamayacak durumdaki hastaların nakli için farklı bir düzenleme yapıldığını anlatan Gök, "Örneğin hastanın beli kırık ya da felçli. Oturması mümkün değil. Uçağın arka bölümün de sekiz koltuk satın alıyoruz. Buraya sedye kuruyoruz. Monitör, oksijen ve serum desteği sağlıyoruz. Has

Hastanın yol boyunca hangi tedavilere ihtiyacı varsa bunların tamamını kesintisiz sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Böylece diğer yolcular seyahatlerini sürdürürken uçağın özel olarak düzenlenen bölümünde bir hastanın tıbbi bakımı devam ediyor. Bu uygulama, uçuş hekimliğinin yalnızca özel hava ambulanslarıyla sınırlı olmadığını da gösteriyor.