Kuruçeşme’nin yenisi Salt

ŞEHRİN dokusunu Fransız lüksü içinde Boğaziçi'nin ruhuyla buluşturan, dünya mutfağından lezzetler sunan Salt, Kuruçeşme'de kapılarını açtı. Alaçatı'nın gözde mekânı Limon Köyiçi'nin kurucu ortağı Yasin Becek tarafından açılan mekân davetlileri tarafından oldukça beğenildi.

Kaliteli yemek ve kaliteli müzik mottosuyla yola çıkan Salt Kuruçeşme, kısa sürede şehrin en popüler yemeiçme adreslerinden biri haline geldi. Misafirlerine Boğaz manzarasında unutulmaz akşamlar yaşatan mekân, göz alıcı dekoru, sıcak ve samimi ortamıyla tam not aldı. Şık ambiyansıyla fark yaratırken, konuklarını kendilerine hayran bırakmayı başardı. Kısa süre önce açılan mekân, ünlü isimlerin de ilgi odağı oldu.

FÜZYON MUTFAĞI

DÜNYADAN ve füzyon mutfağından lezzetlerin bulunduğu mekân, misafirlerine benzersiz bir menü sunarken göze ve damağa hitap ediyor. Şık dekoru, ayrıcalıklı hizmet anlayışı ve şef Eyüp Gül'e eşlik eden ekibi, kaliteli yemek ve kaliteli müziğin restoranı Salt Kuruçeşme, 150 kişi kapasiteli Boğaz manzarasına hâkim ve 19.00 itibariyle hizmet vermeye başlıyor. Günbatımında manzaranın keyfini sunan mekânda yemek sonrası ünlü DJ Yiğit Özdemir performansıyla öne çıkıyor.