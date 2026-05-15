İzmir'de yeni karar! Otopark 3. derecede SiT alanı oldu

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılan Çankaya Katlı Otoparkı'nın bulunduğu alanla ilgili dikkat çeken bir karar alındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Koruma Kurulu, Agora Antik Kenti sınırındaki otoparkın bulunduğu alanın "1. derece arkeolojik SİT " statüsünü "3. derece arkeolojik SİT"e düşürdü.
Kararda, bölgede yeni kültür varlığına rastlanmadığı ve otoparkın kamu yararı taşıdığı vurgulandı. İmar planı değişikliği ile birlikte parselde yeniden otopark yapılması mümkün olacak. Karar, tarihi kent merkezindeki korumakullanma dengesi açısından yeni tartışmaları da beraberinde getirecek.
SU KEMERİNE KORUMA ŞERHİ
1 Ocak 2026 itibariyle kapatılan otopark, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Partili siyasetçilerin karşıya karşıya gelmesine sebep olmuştu. Kemeraltı esnafı da otoparkın kapatılmasını protesto etmek için kepenk kapatmış ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Egemenlik Evi'nin önüne yürümüştü. Öte yandan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Seferihisar'daki tarihi su kemeri için koruma alanı sınırlarını belirleyerek yapının çevresini yasal güvence altına aldı. Beyler Mahallesi'ndeki su kemeri ve çevresindeki parseller tapuya "koruma alanı" şerhiyle işlenirken, bölgede her türlü müdahale için kurul izni zorunlu hale getirildi.