Denizli Büyükşehir’de baskıyla istifa

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Mehmet Selçuk görevinden istifa etti.
İddiaya göre Aydınlı olan Genel Sekreter Bülent Bozbaş'ın memleketinden tanıdığı bir ismi Kültür Daire Başkanı yapabilmek için Mehmet Selçuk'a maddi ve manevi baskı uyguladığı öne sürüldü.
Mehmet Selçuk
Yeni Asır'a konuşan Selçuk, istifa nedeni olarak "Yoruldum. Bu nedenle istifa kararı aldım" ifadesini kullandı.
Bülent Bozbaş
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu'nun başkanlık mazbatasını aldıktan sonra daire başkanı olarak atadığı ilk isimlerden biri olan Mehmet Selçuk, 2 yıllık daire başkanlığı döneminde partili partisiz herkesin takdirini kazanmıştı.