Göklerin yeni hakimleri Aydın’da yetişiyor

TÜRK Hava Yolları'nın, 2013 yılında Aydın'daki Çıldır Havalimanı'nda faaliyete geçen Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi (TAFA), 10 yılda yüzlerce mezun verdi. Göklerinin yeni hakimlerini akademilerinde yetiştirdiklerini söyleyen Akademi'nin Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, "2023 yılında en az 250 pilot adayını mezun etmek istiyoruz. Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi olarak 2030 yılına kadar da Avrupa'da, havacılık endüstrisine en çok pilot yetiştiren uçuş okulu olmayı hedefliyoruz" dedi.

AYDIN'DA 2013 yılından bu yana pilot yetiştirdiklerini söyleyen Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt," Üniversite mezunu olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek, pilotluk eğitiminin olmazsa olmazlarıdır. Bunun dışında gereken en önemli şey ise havacılığa tutkuyla bağlı olmak. Uçuş eğitimleri öncesinde simülatörler aracılığıyla uçağı iyice tanımak, uçuş dünyasıyla ilgili güncel gelişmeleri takip etmek ve havacılıkla ilgili makaleler okumak, adayları bir adım öne geçiren faktörlerden bazılarıdır "dedi.

UÇAĞIN BİR ADIM ÖNÜNDE

PİLOTLUĞU kısaca, 'uçağın bir adım önünde olmak' şeklinde tanımlayan Akyurt, "Pilot olmak için gerekli bazı yetkinlikler vardır. Hepsi bir açıdan önemlidir. Pilot adayı analitik düşünebilmeli, zor kararları hızlı alabilmelidir. El becerisi de önemlidir. Biz buna havacılıkta uçağın bir adım önünde olmak deriz. Yani pilot bunu yaparak tüm olasılıkları önceden değerlendirebilir ve bu alacağı kararı yakından etkiler. Buna ek olarak pilotlar panik anlarında kontrollü davranabilmelidir. Eğitimlerimizde buna çok dikkat ediyoruz. Çünkü panik insanı hataya sürükler. Sonuçta uçakta bazen 100 bazen 300 tane can taşıyorsunuz. Bu anlamda oldukça stresli bir iş" ifadelerini kullandı.

CEZBEDİCİ BİR MESLEK

PİLOTLUĞUN, dünyanın farklı yerlerini görmek ve özgürlük duygusuyla cezbedici bir meslek olduğunu belirten Akyurt, "Pilot adaylarının bu cazibeye kendilerini çok kaptırmaması gerekiyor. Başlangıçta uçmak ve çok yer görmek heyecan verici olabilir ancak zamanla aynı yerleri çokça gezip görmenin sonucunda azalan bir zevk eğrisi olacağını ve buna karşılık artan bir stres eğrisine hazırlıklı olunması gerekir. Öte yandan Uçuş Akademisi'nde pilot adaylarının eğitimi, 14 ila 16 ay arasında tamamlanıyor. Eğitim süreci kendini bir yıl içinde göstermiyor. Bu yüzden 2023 yılında belki 250, 2024 yılında da 300 pilot adayını mezun etmeyi hedefliyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ