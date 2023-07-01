Battaniye, perde ve koltuk örtüsü giyiyor

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Gamze Şakar, tasarladığı ürünlerle moda sektörüne farklı bir bakış açısı getirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olan 23 yaşındaki Şakar, 9 ay önce tüketim çılgınlığına tepki olarak kıyafetlerini kendi dikmeye başladı.

Çocukluk yıllarından itibaren dikiş nakışa ilgi duyan Şakar, parça kumaşların ardından eski perde, battaniye ve koltuk örtüsünden kıyafet ve çanta tasarlayıp dikiyor. Söz konusu ürünlerden çeşitli kıyafet ve çanta kombineleri oluşturan Şakar'ın ürünleri, büyük ilgi görüyor.

DİKİŞ NAKIŞA ÇOCUKLUKTAN İLGİLİ

Kıyafet ve çanta tasarlayıp dikmekten büyük keyif aldığını ifade eden Şakar, "Mezun olduktan sonra iş aradığım süreçte, kendi kendime hiç eğitim almadan dikiş nakış yapmaya başladım ve yaptığım şeyleri sosyal medyada paylaştım. Dikiş nakışa ilgim çocukluktan beri olsa da hep ertelediğim bir istek olarak kalmıştı. Sonunda üniversiteden mezun olmamla birlikte oluşan boş vaktimde dikiş nakışa tam anlamıyla başlamış oldum. 2022 yılının

Kasım ayından beri bu konuda sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyorum. Üç farklı sosyal medya platformunda paylaşımlar yapıyorum. İlk başlarda markaların kullandıkları kumaşlardan arta kalan, 'parça kumaş' dediğimiz kumaşları kullanarak tasarruf sağlıyordum. Daha sonra bunu başka bir boyuta getirerek, eski perdeden, battaniyeden, koltuk örtüsünden kıyafetler, çantalar yapmaya başladım. Tasarladığım kıyafetler sosyal medyada oldukça ilgi topladı. Tasarladığım kıyafet ve çantaları günlük hayatımda kendim kullanıyorum" dedi.

VİDEOLARI 6 MİLYON BEĞENİ ALDI

Eski battaniyeden ceket ve etek takımı yaptığını kaydeden Şakar, "Sosyal medyada 6 milyondan fazla izlendi ve pek çok kişi tarafından takdir gördü. Bu çalışmamı gören Çağla Şıkel beni programında konuk etti ve ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'yla tanışıp, yaptıklarımı televizyondan da duyurma fırsatım oldu" diye konuştu. Yaptığım çalışmalarla insanlara örnek olup, tüketim yerine üretime yönlendirmeye başladığını belirten Şakar, "Aynı zamanda modaya farklı bir boyut getirmiş oldum. İlerideki hedefim de daha çok insana ulaşıp, onları tüketimden çok üretime yönlendirmek. Özellikle de hep tüketime alıştırılmış gençleri, benim gibi üreten bireyler haline getirmek" şeklinde konuştu.