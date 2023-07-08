Midas’ın izinde Frigya gezisi

Frigya'da kaya yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, şapeller ile peribacaları, Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonuyla güzel bir manzara oluştururken, Ayazini köyündeki tarihi mekanlar ve yöresel lezzetler ziyaretçileri derinden etkiliyor.

EMRE GÖLÜ

FRİG Vadisi'nin içerisinde yer alan Emre Gölü Afyonkarahisar sınırları içerisinde doğal yollarla oluşmuş en küçük göldür. Gölün etrafında Frig döneminden kalma oyma kayalıklar ve rüzgar, hava olaylarının etkisi ile şekillenen peri bacalarının görkemi dikkatinizi çekecektir. Emre Gölü yakınında bulunan Emre Tekkesini de ziyaret edebilirsiniz. Emre Tekkesinden gölün manzarası sizi büyüleyecektir. Emre gölü tatlı su kaynağı olmasından dolayı balık avı yapılabilmektedir. Bahar aylarında pelikan gibi göçmen kuşların uğrak yerleri haline gelmiştir. Frig Vadisi'nde kamp kurmak isteyenler için ideal noktalardan biridir.

KRAL YOLU

BU tarihi antik yol, binlerce yıllık bir geçmişe sahip, toplamda 500 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu söyleniyor. Yolun bazı bölümleri öylesine derin ki, zaman zaman iki ila, iki buçuk metrelik derinliğe sahip olan yerler buradan geçen ve binlerce yıldır bu yolu kullanan metal tekerlekli bir araçların bu kayaları aşındırdığını gösteriyor. Çok yakından incelendiğinde derinlikten bahsettiğimiz alanda, yolun sağ ve sol bölümünde bulunan ve burada o devirde geçen araçların, kayalar üzerinde sürtünmeden kaynaklı, uzun çizgiler oluşturduğunu sizlerde görebilirsiniz.

BALON TURU

FRİG Vadisi'nin doğal gizemli tarihini, Emre gölünün eşsiz manzara eşliğinde keşfetmenin en güzel yolu balon turu... Sabah gündoğumunda Emre Gölü üzerinden başlayan uçuşlar yaklaşık 45 dakika sürüyor. Balon uçuşu, başlangıç saati ve uçuş süresi meteoroloji şartlarına göre değişiklik gösteriyor.

AYAZİNİ

M.S. 7. Yy da yapıldığı bilinen kilise Eski Roma dönemine aittir. Bu kilise Eski Roma döneminde oymacılığın çok gelişmiş olduğunun müthiş bir göstergesidir. Kubbe oymacılığının bir ürünü olarak dini ayinler için vazgeçilmez olan ses akustiği muazzam bir yapıttır. Yine bu kilise de Eski Roma harfleri ile yazılmış Hz. Meryem ve 2 adet Haç işareti görmek mümkündür. Ayazini kasabasında mevcut mezarlık ve kasabanın içerisinde birçok yaşam alanı mağlar ve şapeller bulunmaktadır.

PERİ BACALARI

Volkanik arazilerde görülen peri bacaları, sellenme sularının neden olduğu, farklı aşınma sürecinde oluşan sütun, pramidal sütun görünüşlü yer şekilleridir. Afyonkarahisar ilinin jeolojik yapısı gereği, volkanik arazi üzerinde bulunan İhsaniye, İscehisar, Bayat ve Bolvadin ilçelerinde değişik biçimlerde, şapkalı veya şapkasız çok sayıda peri bacası bulunmaktadır. İhsaniye İlçesi sınırları içinde yer alan Frig Vadisinde bulunan peri bacaları, Döğer Kasabası, Bayramaliler Köyü ve Ayazini Köyü bölgelerinde şapkalı, şapkasın sütun halinde farklı şekillerde oluşumlara sahiptir.

DÖĞER KERVANSARAYI

İHSANİYE ilçesine bağlı Döğer kasabasındadır. 1434 yılında II. Sultan Murat tarafından yaptırılmış bir Osmanlı eseridir. İki katlı han binası ile yanında develiği bulunan iki bölümden meydana gelir. İki katlı hanın üst odaları yolcuların yatma, alt kat ise dinlenme yeridir. Odalardan ikisi kubbeli diğeri tonoz kemerlidir. Ortadaki eyvanı, mescittir. Bina yerli tüf kesme taş ile kaplıdır.

MEMEÇ KAYALIKLARI

Frig Vadisi'nin Göynüş Vadi kısmında bulunan Memeç Kayalıkları, Döğer Kasabası ve Emre Gölü arasında yer almaktadır. Tüf kayalıklar üzerine yapılmış küçük bir kilise (şapel) bulunmaktadır. Kilisenin dış kısmı kırıldığı için açık olarak görülmektedir. Ayrıca kayalıklar üzerinde Friglerin yaşamlarını sürdürmek için kullandıkları yaşam yerleri (odalar) bulunmaktadır. Arog filmi burada çekilmiştir. Frig vadisinde kamp kurmak isteyenler için kayalıkların yakınında çeşme bulunmaktadır ve alan düzlüktür.

ASLANKAYA KRAL MEZARI

M.Ö. 7. Yy da yapıldığı bilinen mezarın ihtişamlı oluşundan bir krala ait olduğu sanılmaktadır. Mezarın ön yüzü üçgen alınlıklı olup mezar giriş kısmında 2 adet şaha kalkmış aslan kabartmaları, niş kısımlarında Kibele kabartmaları bulunuyor.

AVDALAZ KALESİ

M.Ö. 2. ya da 3. yy'a ait devasa bir tüf kaya kütlesinin oyularak Frigler tarafından barınma ve savunma amacıyla inşa edilmiştir. Kalenin güney cephesinde ki oymaların ve yaşam alanlarının daha çok olması Friglerin güneş ışığından faydalandığını göstermektedir. Yaşam alanlarındaki her birinden diğerine geçişin olması Friglerin olağan üstü durumlarda hızlı hareket etmelerini sağlamıştır. Yine bu kalede yer alan yerin dibine doğru 30 derecelik açıyla yapılmış bir tünel bulunmaktadır. Kralın ve kraliçenin halkı selamladığı alana bakan bir kral yerinin manzarasıı eşsizdir. Avdalaz kalesi Friglerden sonra Bizans ve Roma dönemlerinde de kullanılmaya devam edilmiştir.

ASLANTAŞ

Afyonkarahisar İhsaniye ilçesi Frig Vadisi'nde yer alan M.Ö. 7. yy sonlarında yapıldığı tahmin edilen kaya anıtıdır. Bu anıt, Friglerde bir krala ait olduğu düşünülen bir kaya mezardır. Anıtın üzerinde mezar odası, sağ ve sol tarafında mezarın ait olduğu kişiyi kötü ruhlardan korumak için iki tane şaha kalkmış aslan, aslanların her ikisinin de ayaklarının da birer tane yavru aslan (zamanla rüzgar gibi doğal olaylardan etkilenerek belirginliği yoktur), anıtın ortasında gövdesi bulunan ve mezarın üzerini kapanan bir ağaç kabartması mevcuttur. Zamanla ağaç kabartmasının üst kısımları kırılmış sadece gövde ve alt kısımları kalmıştır.