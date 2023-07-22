En sık görülen tür meme kanseri

Meme kanseri 2020 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından insanlarda en sık görülen kanser türü olarak bildirilmiştir.

Uzun yıllar birinci sırada yer alan akciğer kanserlerini geçerek son birkaç yıldır en sık saptanmaktadır.

Meme kanseri nedir? Neden ve nasıl olmaktadır? Öncelikle memenin yapısının bilinmesinde yarar vardır. Memeler, süt bezeleri ve onları destekleyen bağyağ dokusu ve bu dokuları örten deriden oluşmaktadır. Tüm bu yapılar düzenli hücre dizilerinden meydana gelmiştir. Ve memeyi oluşturan bu ana yapıların hepsinden kanser gelişebilir. Meme kanserlerinin yüzde 98 süt bezelerinden oluşmaktadır. Meme kanseri süt üreten hücrelerin değişik nedenlerle bozulmaları, kontrolsüzce çoğalmaları, büyümesi ve etraf dokulara yayılmasına verilen isimdir.

TETİĞİ ÖSTROJEN ÇEKIYOR

Bu hücrelerde bozulma nedeni irsiyet, radyasyon, sigara-alkol, kilo alımı nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Bu konuda suçlanan en önemli hormon kadınlık hormonu olan östrojendir.

İlk tetiği çekenin östrojen olduğu düşünülmektedir. Meme kanseri oluştuktan sonra önce memedeki alanlara sonrasında bölgesel lenf bezelerine, daha sonrada uzak alanlara ve organlara yayılmaktadır. Meme kanserinin ölümcül etkisi diğer organlara yayılarak organlarda işlev bozukluğuna neden olmasından kaynaklanmaktadır.

En sık yayıldığı organlar (metastaz yapma) kemikler karaciğer, akciğer ve beyindir.

BATI'DA ORAN YÜKSEK

Meme kanseri batı ülkelerinde sekiz kadından birinde ülkemizde ise bizim hesaplamalarımıza göre yaklaşık olarak on üç kadından birinde yaşam boyu meme kanseri gelişmektedir. Bu çok yüksek bir orandır. Önemli bir halk sorunu olduğu düşünülmektedir.

Memeler kadınları tanımlayan ve tamamlayan estetik organlar olarak bilinmektedir.

Ek olarak kadın kimliğinin ve cinselliğin simgesi olarak değerlendirilmektedir.

Görselliğin ve görünürlüğün çok şey olduğu bu dönemlerde Bu estetik organlar kadın yaşamını en sık tehdit eden organların başında gelmektedir.

YAVAŞ SEYİRLİ BİR TÜR

Genel olarak meme kanseri yavaş seyir bir kanser türü olduğu bilinmektedir. Ek olarak memeler organ olarak vücudun dışındaki organlardır. Dolayısıyla erken tanı ve uygun tedavi oldukça stratejiktir. Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır en önemli konu süphesiz zamanında erken teşhisin sağlanmasıdır. Bunun için en önemlisi kadınlarımızın farkındalıklarının olması ve tarama programlarına katılmasıdır.

Özellikle kadınların kendilerinin yapabileceği kendi kendine meme muayenesini ve mamografik taramayı (40 yaşından sonra) yaptırmayı ihmal etmemelidirler. Kadınlar kendi bedenlerini (memeleri) tanımaları ve olası değişiklikleri hemen fark etmeleri gerekmektedir. Türkiye'de yapılan bir araştırmada meme kanseri kitlesini yüzde 90 oranında kadınlar kendilerinin bulduğu saptandı. Önemli olan bu konularda duyarlı olunması ve olası bir süpheli durumda vakit geçirmeden meme cerrahına başvurulmalıdır. Yaşam sağlıklı ve estetik olarak güzel ve keyiflidir.

Hayatımızda sağlık bilincinin olması, keyifli ve estetik yaşam sagla yacaktır. Sağlıkla kalın...