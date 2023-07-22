Tire’nin yedi nesillik Yahudileri

Araştırmacı Yazar Yılmaz Göçmen, Tire'nin geçmişinde oldukça önemli yeri olan Yahudilerin hikayelerini derlediği yeni kitabını okuyucusu ile buluşturdu. Göçmen, "Mazideki Tire Yahudileri" adlı yeni kitabında, Yahudilerin Tire'ye gelişlerinden başlayarak, uzun yıllar ilçedeki sosyal ve kültürel hayata nasıl etki ettiklerini anlattı. Aradan uzun yıllar geçse de Yahudi kültürünün ilçedeki izlerini halen daha görmenin mümkün olduğunu kaydeden Göçmen kitabın okuyucudan gördüğü ilgiden son derece memnun olduğunu kaydetti.

420 YIL BİRLİKTE YAŞADILAR

Göçmen, "İlçedeki Yahudi kültürü, 1530'lardan 1950'lere kadar yaklaşık 420 yıl sürüyor. O yılların şartlarında, bir insan ömrünün ortalama 60 yıl olduğunu düşünürsek, buna göre 7 nesil Müslüman Türklerle birlikte yaşadılar. Türkler ve Yahudiler birlikte yaşlandılar. Bir gün dahi kavga etmediler, birbirlerine darılmadılar. 1948 yılından sonra Yahudiler İsrail'e giderlerken birlikte ağladılar" diye konuştu. "Mazideki Tire Yahudileri" kitabı yazarın 12'nci kitabı olarak raflardaki yerini aldı.