Güneş ve havuzda gözlük kullanmak şart

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, gözlerin yaz aylarında güneşin zararlı ışınlarından en fazla etkilenen organ olduğunu söyledi. Yaz aylarında dünyamıza ulaşan ultraviyole ışın miktarının kış mevsimine oranla 3 kat daha fazla olduğunu belirten Asena, güneş gözlüğü seçimi, havuz ve denizlerde gözlerin korunmasının bu dönemde çok fazla önem kazandığına dikkat çekti. Her yaştan insanın yaz tatilinde denizin yanı sıra; havuzları da tercih ettiğini kaydeden Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, hijyen kurallarına uyulmayan yerlerde göz rahatsızlıklarının ortaya çıkabileceğini dile getirdi. Havuz ve denize girerken koruyucu yüzme gözlüğü takılması gerektiğini vurgulayan Asena, "Özellikle kalabalık havuzlarda mikroplar daha fazla üremektedir. Bu nedenle havuzda uzun süre kalınmaması gerekir. Kontakt lens kullananların denize veya havuza mümkün olduğu ölçüde kontakt lensle girmemelerini öneriyoruz" diye konuştu.