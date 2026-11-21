KORDON KANININ ESTETİKTE KULLANILMASI YASAK Ortaya çıkan uygulamanın mevzuata aykırı olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre 2005 yılından bu yana kordon kanının estetik amaçlarla kullanılması, satışının yapılması ve reklamının verilmesi yasak. Kordon kanı yalnızca belirli hastalıkların tedavisinde, Bakanlığın denetimi ve mevzuat kapsamında kullanılabiliyor.

UZMAN İSİM YASAL OLDUĞU ŞARTLARI ANLATTI ATV Haber'e konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taha Takmaz, kordon kanının hangi durumlarda saklanabildiğini ve kullanılabildiğini anlattı. Takmaz, Sağlık Bakanlığının düzenleme ve denetimi altında, özel bankacılık sistemleri aracılığıyla ailelerin talebi üzerine kordon kanının 12 yıla kadar saklanabildiğini belirtti. Kordon kanının çocukluk çağı lösemi ve lenfomaları, aplastik anemi, orak hücreli anemi ile bazı genetik ve metabolik hastalıkların tedavisinde kullanılabildiğini aktaran Takmaz, bunun belirli tıbbi koşullara bağlı olduğunu vurguladı.