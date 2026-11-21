Estetik ve güzellik merkezlerinde ortaya çıkan son skandal pes dedirtti. Yenidoğan bebeklerin kordon kanından elde edilen ürünlerin estetik amaçlı kullanımı kesinlikle yasak olmasına rağmen, bazı kliniklerin sosyal medya reklamlarıyla bu yöntemi pazarladığı tespit edildi. Cilt gençleştirme ve saç tedavisi vaadiyle müşteri toplayan o merkezler, yapılan telefon görüşmeleriyle tek tek deşifre edildi.
ATV Haber muhabiri İremnaz Aksoy skandal olayın perde arkasını anlattı.
TELEFONDA YASA DIŞI UYGULAMAYI ANLATTILAR
ATV Haber muhabiri İremnaz Aksoy, söz konusu merkezleri arayarak uygulamanın içeriğini sordu. Kordon kanından elde edilen ürünlerin kullanılıp kullanılmadığını soran muhabire merkez yetkilisinden dikkat çeken bir yanıt geldi. Uygulamanın kordon kanından elde edildiğini doğrulayan yetkili, yöntemi, "Cildimizin zamanla kaybettiği, kordon kanında her zaman stabil olan o peptitlerin cilde tekrardan enjekte edilme yöntemi" sözleriyle anlattı.
TEK SEANSI 45 BİN LİRA
Yasa dışı uygulamanın fiyatı da telefon görüşmesinde ortaya çıktı. Merkez yetkilisi, işlem için 45 bin lira ücret talep ettiklerini söyledi.
Başka bir güzellik merkeziyle yapılan görüşmede ise kordon bağından elde edilen ekzozomların özel bir krem içerisine yerleştirildiği iddia edildi. Yetkili, kullandıkları krem için FDA onaylı olduğu ifadesini kullandı.
KORDON KANININ ESTETİKTE KULLANILMASI YASAK
Ortaya çıkan uygulamanın mevzuata aykırı olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre 2005 yılından bu yana kordon kanının estetik amaçlarla kullanılması, satışının yapılması ve reklamının verilmesi yasak.
Kordon kanı yalnızca belirli hastalıkların tedavisinde, Bakanlığın denetimi ve mevzuat kapsamında kullanılabiliyor.
UZMAN İSİM YASAL OLDUĞU ŞARTLARI ANLATTI
ATV Haber'e konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taha Takmaz, kordon kanının hangi durumlarda saklanabildiğini ve kullanılabildiğini anlattı.
Takmaz, Sağlık Bakanlığının düzenleme ve denetimi altında, özel bankacılık sistemleri aracılığıyla ailelerin talebi üzerine kordon kanının 12 yıla kadar saklanabildiğini belirtti.
Kordon kanının çocukluk çağı lösemi ve lenfomaları, aplastik anemi, orak hücreli anemi ile bazı genetik ve metabolik hastalıkların tedavisinde kullanılabildiğini aktaran Takmaz, bunun belirli tıbbi koşullara bağlı olduğunu vurguladı.
KORDON KANINI LABORATUVARLARDAN MI TEMİN EDİYORLAR?
ATV Haber'in araştırmasında merkezlerin kullandıkları ürünleri nereden temin ettikleri de gündeme geldi. Muhabir İremnaz Aksoy'un ürünleri laboratuvardan alıp almadıklarını sorması üzerine merkez yetkilisi, bir laboratuvarla çalıştıklarını ifade etti.
Doç. Dr. Taha Takmaz ise kordon kanının ticari bir ürüne dönüştürülmesine tepki göstererek, "Bir kurumun bunu ailelerden satın alması veyahut da o kurumun bunu ticarileştirmesi doğru değil. Bununla alakalı Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü altında yapılacak belli uygulamalar, belli özel durumlar için sadece onay var" dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI 12 İŞLETMENİN PEŞİNE DÜŞTÜ
ATV Haber'in gündeme taşıdığı skandalın ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Kordon kanının estetik amaçlı kullanıldığı iddiaları üzerine 12 işletme hakkında soruşturma başlatıldı.
İşletmelerin faaliyetlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü, soruşturmanın tamamlanmasının ardından sürecin nasıl sonuçlanacağının netleşeceği öğrenildi.