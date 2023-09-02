İzmir’in caddeleri bağlayan asansörü

İzmir'de çok sayıda tarihi yer bulunuyor. Bunlardan birisi de çok fazla merak edilen Tarihi Asansör'dür. Burası Mithatpaşa Caddesi ile Nihat Bey Caddesi arasında iki asansörü barındıran bir kuledir. Görsel olarak da bir şölen sunan Asansör, yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Peki Tarihi Asansör'ün geçmişi nedir? Onu bu kadar özel kılan yanı hangisi?

Tarihi Asansör, 3 katlıdır ve 50 metre yüksekliğindedir. Buna ek olarak iki bölge arasında bulunan 155 basamakla geçilen asansör, Musevi iş insanı Nesim Levi tarafından 1907 yılında yaptırıldı. Kurulma amacı ise; iki semt arasında hızlı ulaşımı sağlamak.

105 YILDIR DİMDİK AYAKTA

1. Dünya Savaşı'nda büyük rolü olan asansörün alt katı kumarhane, 2.k atı fotoğrafhane ve 3. katı da sinema olarak kullanıldı. Ayrıca Şerif Remzi Reyent 1973 yılında vefat ettiğinde Asansör kaderine terk edildi. Şerif Remzi Reyent'in yeğeni Ayla Ökmen tarafından ise İzmir Belediyesi'ne bağışlandı. 105 yıldan bu yana ayakta dimdik duran asansör günümüzde işlevini sürdürüyor. Burada kafe, bar ve restoran olarak eşsiz manzarasıyla turistleri çekiyor ve İzmir'in eşsiz manzarasını sunuyor.

Bunların yanı sıra ünlü sanatçı Dairo Moreno'nun yaşadığı ve sanatçının adıyla anılan sokak da koruma altında.İzmir'de yaşıyorsanız buraya ulaşmanız zor olmayacak. Tamamen merkezi bir konumda bulunan Dario Moreno Sokağı'na giderek Asansör'e ulaşabilirsiniz. Saat 08.00 ile 00.00 arasında ziyarete açıktır ve ücretsizdir. Burada sokaktaki kafelere girebilirsiniz, renkli tasarımlarla dolu duvarlarda fotoğraf çektirebilirsiniz.

İZMİRLİ DARİO'NUN İZLERİNİ TAŞIYAN SOKAK

AYNI zamanda Asansör'e giden sokağın diğer köşesinde büstü bulunan Dario Moreno ise İzmir'e hayran bir sanatçıdır. 1921 yılında Aydın'da doğdu. Trajik bir çocukluk döneminden sonra annesi ve kardeşleriyle İzmir'e yerleşti.

Bir süre, sonu tarihi Asansör'e varan sokakta yaşayan ve isminin verildiği Dario Moreno Sokağı'ndaki evde yaşamını sürdürdü. Öte yandan şarkıları ve sesi ile büyük bir başarı elde eden sanatçı dünya çapında bir ünlüdür. 1968 yılında hayatını kaybetmiştir.

Yaşamı boyunca kendisini "İzmirli Dario" olarak tanıtmış, İzmir'e olan sevgisini defalarca tekrarlamıştır. Bu sebeple de evinin bulunduğu sokak Dario Moreno Sokağı olarak bilinir. Erkan Özerman tarafından da 'İzmirli Dario' isimli kitap yazılmıştır.