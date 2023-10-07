Bambaşka bir evren: Metaverse

Son zamanlarda adınıçokça duyduğumuz yeni bir evren var. Meta evren ya da orijinal adıyla metaverse, fazlasıyla karışık ama bir o kadar da eğlenceli.... Eski bir kavram olmasına rağmen sıklıkla gündeme gelmesi, onu ön plana çıkardı. Hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. Metaverse aslında bambaşka bir dünya olarak karşımıza çıkıyor. Bir avatarla temsil edilen kullanıcıların alışveriş yapabildiği, boş zaman etkinlikleriyle vakit geçirebildiği ve aynı zamanda sosyalleşebileceği bir sanal dünya. Üstelik internetinizin olması bu dünyaya katılmanız için yeterli.

SANAL EVRENE GEÇİN

Türkiye'de sanal evren olarak bilinen meta verse son derece eğlenceli ama bir o kadar da riskli. Sizi içine çeken bu sanal evrene geçişiniz karmaşık olsa bile sonrasında işleyişini çözebiliyorsunuz. Bütün bunlar ek olarak çok büyük firmaların da milyarlarca dolarlık yatırım yapması da dikkatleri üzerine çekti. Artık meta verse konsepti internetin gelişiminde gelecekteki aşaması olarak görülüyor. Kaydınızı oluşturarak bu sanal evrene giriş yapabilirsiniz. Ama tam olarak geçiş yapabilmeniz için AR ve VR denilen artırılmış gerçeklik gözlüklerine ihtiyacınız olacak. Burada kendi avatarınızı oluşturarak yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Alışveriş yaparak başka bir dünyaya girebilirsiniz.

METAVERSE İLE ARSA

Aslında meta evrenle ilgili ilk açıklamalar sanal arsa satışı gerçekleştirilmesiyle ve onların da değerlenmesiyle ön plana çıktı. Burada arsa alım satımı yapmak istiyorsanız arsalar sanal cüzdana gönderiliyor ve OVR coiniyle ya da sanal cüzdanla ödeme yapmanız gerekiyor. Eğer adımları izlerseniz siz de arsa satın alabilirsiniz ama bunu yapmak için de gerekli koşullarını sağlamalısınız ve aynı zamanda bu evreni çok iyi biliyor olmalısınız.

DOKUNMA DUYGUSU GELİYOR

METAVERSE gittikçe gelişiyor. Hem ilgilenenlerin sayısının artması hem de milyarlarca dolarlık yatırım yapılmasının ardından teknolojik yenilemeleri devam ediyor. Son çıkan haberlere göre bu evrende yapılan çalışmalar sonucunda dokunma duygusu da geliyor. Bilgisayarın kullanıcının el hareketlerini anlamasına yardımcı olan yeni eldivenler üretiliyor. Bu eldivenler ayrıca doku ve titreşim gibi durumlar için de çok sayıda karmaşık duyumlar üretir. Yeni kullanıcı deneyimlerini sağlamayı hedefleyen bu çalışmalar da ilgi görüyor.

METAVERSE ÇILGINLIĞI ÖNLENEBİLİR Mİ?

Artık metaverse kullanıcılarının sayısı milyonları buluyor. Çoğu kullanıcı da bu çılgınlığa sürüklendiklerini ve bir türlü bırakamadıklarını söylüyor. Genel olarak bu evren girenin çıkamayacağına dair bir söylenti de söz konusuydu ama merak etmeyin, kendinize hakim olduğunuz zaman bu evrenden rahatlıkla çıkabilirsiniz. Onun bir bağımlılık olmamasına dikkat edin.