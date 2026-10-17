Ege'de gizemli bir ada! Neden 'Tavuk Adası' deniyor?

SU ALTI ZENGİNLİKLERİ VE DALGIÇLARIN ROTASI

Tavuk Adası sadece karadaki kalıntılarıyla değil, etrafını saran turkuaz sularıyla da bir cazibe merkezi. Ada çevresi, antik çağlardan kalan amfora parçaları ve zengin deniz canlılığı sayesinde Ayvalık'taki dalış okullarının ve günübirlik gezi teknelerinin en favori duraklarından biri konumunda. Adanın sığ ve berrak suları, tarih ile doğanın su altında nasıl bütünleştiğini gözler önüne seriyor.



DEV PROJE: KÜLTÜR VE SANATIN YENİ ÜSSÜ

Sit alanı statüsünde olan Tavuk Adası, hazırlanan özel restorasyon ve dönüşüm projesiyle küllerinden yeniden doğuyor. Doğal ve tarihi dokuya zarar vermeden yürütülen çalışmalarda, adadaki kalıntılar koruma altına alınarak ada açık hava müzesine, heykel parklarına, sergi alanlarına ve uluslararası sanatçıların ağırlanacağı atölyelere dönüştürülüyor. Amaç, Ayvalık'ı Venedik Bienali tarzında küresel bir sanat rotası yapmak.