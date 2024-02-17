Yurdun doğusunda kış bir başka güzel

DİYARBAKIR HER yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Hevsel Bahçeleri, şehir merkezinin 7 kilometre uzağında yer almaktadır.

Özel araçlarla veya otobüslerle ulaşım sağlayabileceğiniz bir mesafede bulunan Hevsel Bahçeleri doğal güzelliğiyle turistlerin ilgisini çekmektedir. Hevsel bahçelerinin doğa ile iç içe olma konusunda ön plana çıktığı görülmektedir.

OSMANİYE

1958 senesinde milli park ilan edilmiş olan Karatepe- Aslantaş Milli Parkı, Osmaniye'nin Kadirli ilçe sinden 22 km uzaklıkta bulunuyor. Ceyhan Nehri kıyısında yer alan milli park alanı, zengin bitki örtüsü ve doğası sayesinde nesli tükenmekte olan bazı hayvanlara (turaç kuşu, karaca) ev sahipliği yapıyor. Aslantaş Baraj Gölü ve milli parkın iç içe geçmiş olduğu alanda piknik yapmak, doğa yürüyüşüne çıkmak ve tarihin izlerini sürmek mümkün.

KARS KARS'TA kış tatilinin en özel yanı, dünyanın en güzel tren yolu rotalarından biri olan Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz bir yolculuktur. Karlı tepelerin arasında yüzyıllardır ayakta kalan Ani Antik Kenti Ermenistan'a sınırında kurulmuştur. Kiliseler, camiler, tapınaklar ve mağaralarıyla bir zamanlar keşişlerin, tüccarların ve yerli halkların yaşadığı Ani Kenti'nin gizemli atmosferinden çok etkileneceksiniz. İpek Yolu üzerinde bulunan Kars'ta, Ani Harabelerini ziyaret ettiğiniz takdirde İpek Yolu Köprüsü'nü de görebilirsiniz. Kars'ta gezerken kendinizi Rusya'da geziyor gibi hissedebilirsiniz. Mevsimi de mimarisi de budenli benzediği için kışın Kars'ı gezmek sanki biraz Rusya'yı gezmek gibidir. Sarıçam ormanları ile çevrili Sarıkamış Kayak Merkezi, Kars'ta kışın eğlencenin ve tatilin adresi. Kars'ta kış Çıldır donduğunda başlar ve Kars'ın kış güzeli Çıldır gölü, kış tatilinin ülkemizdeki en özel simgeleri arasındadır. Geleneksel oyunlar, zorlu balık avı, kış sporları, atlı kızak gibi türlü etkinliklere ev sahipliği yapmasının yanı sıra bu manzara öyle her yerde görebileceğiniz türden bir şey değil, büyüleyici bir güzelliği seyrediyor olacaksınız.

ADIYAMAN ADIYAMAN'IN en ünlü turistik noktalarından biri olan Nemrut Dağı, dünya üzerin de eşi benzeri olmayan tarihi ve kültürel mirası barındırmaktadır. Kommagene Krallığı'na ait kalıntılar, 2 bin yıl öncesine ait antik bir mezar-tapınak kompleksi Nemrut Dağı'nda bulunmaktadır. Güneşin doğuşu ve batışı Nemrut dağında size doyumsuz anlar yaşatacak.

VAN

Doğu Anadolu bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Van, yerli ve yabancı turistlere gezip görülecek birçok güzellik vaat ediyor. Bunlardan ilki, hiç şüphesiz Van Kalesi. M.Ö 9. yüzyılın ortalarında Urartu Kralı tarafından yapılmış olan bu kale, il merkezine 5 km uzaklıkta yer alıyor. Van'ın bir diğer güzelliği olan Van Gölü ise dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyor ve Van'ın Tatvan ilçesi sınırlarında bulunuyor. Hem tatlı hem de tuzlu suya sahip olan bu harika göl, eşsiz manzarasıyla mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri oluyor. Van'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Akdamar Adası ise kışın beyaza bürünüyor.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kış turizminin adresi Yedikuyular Kayak Merkezi, Dulkadiroğlu ilçesinin Yedi Kuyular mevkiinde yer alıyor. Ahır Dağı'nda 2 bin 50 m yükseklikteki sırttan dağın kuzey yamacına doğru uzanan alanı kaplıyor. Şehrin merkezine 20 km uzaklıkta bulunan kayak merkezi, kış sporlarına ilgi duyan yöre halkı için oldukça güzel bir alan sunuyor.