Turlara artık kendi şirketinde devam edecek

14 senedir Uzak Doğu turları düzenleyip rehberlik yapan Japonca eğitmeni Senem Hakyemez, mesleki birikimiyle kendi tur şirketini hayata geçirdi. PSD Tur adını verdiği firmanın ofisini Alsancak'ta açan Hakyemez, açılış kokteyli düzenledi. Birçok deniz aşırı ülkenin yanı sıra Yunan adalarına sık sık düzenledikleri turlar sebebiyle Yunan Deniz Tanrısı Poseidon'un kısaltılmış hali olan aynı zamanda hem kendi ismi hem de Yunanistan'daki ortağı Deniz Uyanmaz'ın isminin baş harflerinden yola çıkarak şirketine PSD adını veren Hakyemez, "2010'dan beri Uzak Doğu'ya turlar düzenleyebiliyorsam, farklı yerlere de yapabilirim diye düşündüm. İleri seviyede Japonca, Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca konuşabiliyorum. 60'tan fazla ülkeye giden birisi olarak artık seyahat acentesi açma zamanımın geldiğini düşündüm. Emin adımlarla yürümeyi sevdiğim için yapamayacağım turları da asla düzenlemem" dedi.

AİLEDEN TURİZMCİ

Bir işin mutfağında yer alınca başarının geleceğine inanan Hakyemez, "Biz ailece turizmciydik. Dedemin 1969'da açtığı oteli ben 24 yaşıma gelene dek ailecek işlettik. Ben de orada müdürlük yaptım. Şirketi açmaya karar verdiğimde, geçen yaz sürekli Yunan adalarına gidip geldim, dersime çalıştım. Türsab A Grubu seyahat acentesiyiz. Yoğun olarak Yunan Adaları turları, gemi acenteciliği, feribot bileti satışı, yurtiçi yazlık-kışlık otellere ve Kıbrıs'a turlar, bütün ülkelere vize hizmetleri, yurt içi ve yurt dışı uçak biletleri, VIP araç kiralama ve kişiye özel turlar gibi hizmetlerimiz var. Nereye, en iyi ne zaman gidilir bildiğimiz için, çevresel ve iklimsel faktörlere göre tur düzenliyoruz" dedi.