Mehmet Ceylan Yapı, 30. yaşını Serkan Kaya ile kutladı

Seramik, banyo, ankastre beyaz eşya, armatür, klima ve boya ürünleri alanında yerli ve yabancı pek çok güçlü markanın distribütörlüğünü yapan İzmir'in tanınmış firması Mehmet Ceylan Yapı, sektörde geçen 30 başarılı yılı geçtiğimiz hafta Serkan Kaya konseri ile kutladı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan, Yönetim Kurulu Üyesi oğlu Ömer Ceylan ve aile üyelerinin ev sahipliğinde İnciraltı'nda düzenlenen 30. yıl kutlamasına, şirket çalışanları, işbirliği yaptıkları tedarikçi markaların temsilcileri, mimarlar, müteahhitler ve ünlü manken-sunucu Ivana Sert Dermenci ile eşi Sezer Dermenci de katıldı.

Organizasyona katılan 650 davetli, Serkan Kaya'nın şarkıları ve samimi konuşmalarıyla eğlenceli bir gece yaşadı. Ceylan ailesi, gecenin sonunda Serkan Kaya'ya ve Ivana Sert'e, Qua Granite tarafından hazırlanan üzerinde kendi fotoğraflarının yer aldığı 1 metrelik seramik tabloları hediye etti.

GENÇ BİR KADRO

9 yaşından beri babası Mehmet Bey'in yanında kendini geliştiren, 18 yaşından itibaren de imza yetkisi bulunan ve bu yılın başında yönetim kurulu üyesi olarak işlerin başına geçen Ömer Ceylan, "Mehmet Ceylan'ın bugüne kadar sağladığı kaliteli hizmet, güven ve itibarı aynı şekilde müşterilerimize ve tedarikçilerimize sunup üzerine daha da ekleme hedefindeyim. Bu kapsamda çalışanlarımızın yaş ortalamasını 28-32 arasında tutuyoruz. Genç bir kadroyla işlerimizin başındayız. En önemlisi de markamız bünyesinde çalışacak kişileri sıfırdan yetiştirip eğiterek, sektöre tecrübeli çalışanlar kazandırıyoruz.

İşletmemizi sadece bir ticarethane değil aynı zamanda aile yuvası olarak da görüyoruz. Bugünlere gelmemizi sağlayan hem ekip arkadaşlarımıza hem de işbirliği içerisinde olduğumuz firmalara, ailem adına teşekkür ediyorum" dedi. İzmir içerisinde biri Karşıyaka'da, biri Konak'ta ve iki tanesi de Bornova'da olmak üzere 4 mağazası bulunan, Kemalpaşa Ulucak'ta 50 dönümlük lojistik depoya sahip olan Mehmet Ceylan Yapı, perakende ve proje satış mağazaları sayısını, 5 yıl içinde 10'a yükseltmeyi amaçlıyor.