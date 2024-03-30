İçinizdeki ‘Mavi Çileği’ keşfedin

Hepimizin bildiği tek çilek türü 'Kırmızı'dır, öyle değil mi? Peki mavi çileği daha önce duydunuz mu? Bunu bilen çok az sayıda kişi var. Normal bir çilekten farklı olan 'Mavi Çilek', yazar Doret Habib tarafından tamamen bir metafor olarak kullanılıyor.

Yeni bir şey üretmek, sıfırdan bir dünya yaratmak ve bunları da metaforlarla desteklemek gerçekten uzun bir çaba istiyor. Bütün bunlar bir profesyonelin altından kalkabileceği sorumluluk. İşte mavi çileğin hikayesi de böyle... Oldukça derin bir metafor olan 'Mavi Çilek', farklı bir düşünme sistemi sunuyor.

'O BİR METAFOR' - Mavi çilek ilk duyulduğunda kulağa çok ilginç geliyor. Bu fikrin çıkış noktası nedir?

"Mavi Çileğin Sırrı" adlı kitabım iletişim sektöründe 30 yıldır elde ettiğim bilgi ve deneyimlerimin, benim için son derece değerli olan ilk ürünü. Bu kitabımı da bir sosyal sorumluluk projesi gibi düşünerek, tüm markalara ve markalaşma çabasında olan girişimcilere, hak ettikleri değeri elde etmeleri yolunda fırsat eşitliği sunmak amacıyla kaleme aldım. Sektörlerinde başarılı ve ilham veren işler yapmasına rağmen kabuğunu kıramayan, hikâyesi ile pek çok kişiye ilham olabilecekken fark edilmeyen herkese faydalı olmak en büyük arzum. Bu metaforla; pazarda bilinmeyen, dolayısıyla tercih edilme olasılığı olmayan konuların, doğru iletişim dilini ve etkili ikna tekniklerini kullanarak nasıl gün ışığına çıkarılacağını ve tercih edilir olacağını aktardığım, farklı bir düşünme sistemi yarattım. Aslında Mavi Çilek diye bir meyve var, sadece bilinmiyor.

- Mavi çilek metaforunu biraz daha anlatabilir misiniz?

Sır, içinizdeki özü keşfedebilmekte gizli. Mavi Çilek Teorisi ile başarılı olan ürün/ şirket veya kişinin ve

markasını nasıl benzersiz ve unutulmaz yapacağınıza dair bir yaklaşım metodolojisi ortaya koydum. Bu teoriyi oluştururken, tüm okuyucuların kırmızı çileklerle dolu bir dünyada, mavi bir çilek olmanın sırrını çözerek; içlerindeki farkı bulup, sürdürülebilir bir başarıya imza atmasını sağlayacak tüm teknikleri aktardım. Mavi Çilek, başarılı, ön görülmeyen ve bilinmezliğin ortaya çıkarılmasının simgesi.

Hepimizin içinde keşfedilmeyi bekleyen özgün ve değerli bir "mavi çilek" var.

'KENDİMİ ANLATTIM' - Yazı yazmak, bilgilerinizi paylaşmak size nasıl hissettiriyor?

30 yıllık deneyimlerim sonucunda başarılı işler yapan insanların, KOBİ'lerin ve firmaların fark edilemeden zaman kaybettiklerini, kendi güçlerine odaklanmadıklarını, en önemlisi de bu güçlerini göremedikleri gözlemledim. Güçlerini keşfedip, doğru bir şekilde ifade edemedikleri için ilerlemekte de çok fazla zaman ve para kaybettiklerine şahit oldum.

Tüm metotları, çok detaylı bir içerikle, adım adım olacak şekilde kurguladım. Açıkçası bu kitabın insanlarla buluşması beni çok iyi hissettirdi. Üstelik, bu kitabı kendi krizimden yarattım. 3 sene içinde 3 ayrı operasyon geçirdim. Koltuk değnekleriyle yürüyemediğim, belimden ve dizimden ameliyatlar olduğum süreçte bu kitabı kaleme aldım.

Bu 3 sene, yazmak ve hayallerimi gerçekleştirmek için bana hediyeydi.

'KEŞFEDİLMEMİŞİ KEŞFETMEK' - Metaforlarla anlatmayı seviyorsunuz. Biraz bu yönünüzden bahsedebilir misiniz?

Kitapta ele aldığım "Mavi Çilek" metaforu; az önce de bahsettiğim gibi, bazı kitaplarda kullanılan "Mor İnek" gibi metaforlardan gerçeklik yönü ile ayrışan, "Siyah Kuğu" gibi gerçekte olan bir yaklaşım. Çünkü mavi çilek diye bir meyve, pek çok kişi onun varlığından bihaber olsa da gerçekte var ve sadece keşfedilmemiş durumda. Kırmızı çileğin tercih edildiği bir dünyada mavi çilek olarak kişi kendini nasıl konumlandırmalı ve iletişimini nasıl gerçekleştirmeli? Başına gelecek sorunlara nasıl göğüs germeli? İşte tüm bu soruları,

kitapta teknik uygulamalar ve uzman ipuçlarını da içeren şekilde yanıtladım.

'AKIŞTA KALIN' - Kişi, kendi markasını yaratırken neleri göz önünde bulundurmalı?

Uzmanlık çağında kişisel marka olmak bir seçenek değil, gerekliliktir. CEO'lar, üst düzey yöneticiler ve girişimciler için bunu tartışmayız. Marka değerinizi yaratmak ve aranılan kişi olmak için kendi özünüzü bulmalı ve fark edilir olmalısınız.

Kişisel marka, profesyonel dünyada sizi öne çıkarır ve fırsatların kapısını açar.

Peki biz içimizde saklı olan "mavi çilek" yanımızı nasıl keşfederiz ve bu potansiyelimizi nasıl değere dönüştürürüz diye soracak olursanız, kişisel marka yolculuğuna çıkmak için öncelikle düşünce sistemini anlamamız gerekir diyebilirim.

Gelecek tasarlanır, yaratılmaz. Hayaller ve hedefler, zihinsel seçimlerimizdir. Bu nedenle hayalleriniz olmalı, hayallerinizin ne olduğunu bilmelisiniz. Çok sevdiğim bir laf var: "Mantık, sizi A noktasından B noktasına götürebilir ama hayal gücü sizi her yere götürebilir." Bu yolculuğu net tarif eden Japonlara ait İkigai adında bir felsefe de var. İkigai akışta kalmak demektir. Herhangi bir şey yaparken nasıl zaman geçtiğini fark etmiyorsanız, o akışta kalmalısınız.

KİTABIM 'İLHAM VERİYOR'

"Mavi Çileğin Sırrı"na okurların ilgisi nasıl? ve kendi adıma oldukça heyecanlı geçti. İlk imza günümün okuyucular tarafından yoğun ilgi görmesi de benim için ayrıca büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Kitabımın tüm okurlarıma ilham olmasını ve kendilerinde keşfedilmeyi bekleyen değerleri görmelerini sağlayarak, farklılıklarını güce dönüştürmelerini diliyorum.

Dünya değişiyor; marka değerini inşa etmek isteyenler için bugün, özgün yanını keşfetme ve farkını ortaya koyma zamanı! Mavi Çileğin Sırrı da işte bu kapıyı aralıyor.

Her birimizin içinde gizli olan o eşsiz ve özgün gücü ortaya koyma, yeniden keşfetme yolculuğuna çıkaran "Mavi Çileğin Sırrı"nda kişisel markanızı nasıl yaratacağınızın sırlarını paylaşıyorum.