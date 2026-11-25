Milyonlarca tüketiciyi ve işletmeyi ilgilendiren elektronik fatura ve ödeme sistemlerinde yeni bir dönemin kapısı açıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı , elektronik fatura ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin uygulamalarda kapsamlı değişiklikler yaptı.

Çalışma hayatı ve iş dünyasını ilgilendiren en önemli değişiklikler şöyle: YENİ DÖNEM e-Arşiv Fatura için yeni dönem başlıyor. e-Arşiv Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükellefler de, 1 Ocak 2027'den itibaren "Güvenli Mobil Ödeme Sistemi", "Taksi Mali Cihazları" ve "e-Belge düzenleyebilen Yeni Nesil ÖKC'ler" üzerinden doğrudan e-Arşiv Fatura düzenleyebilecek. Böylece küçük esnaf ve işletmeler için elektronik belgeye geçiş kolaylaşacak.

BİLGİ FİŞİ TARİH OLUYOR

Fatura Bilgi Fişi uygulaması sona eriyor. Tebliğde geçen; "Bilgi Fişi", "Fatura Bilgi Fişi" ve "e-Bilet Bilgi Fişi" uygulamaları kaldırılıyor. Bundan sonra belge doğrudan elektronik belge olacak. Sinemalarda önemli değişiklik. Artık sinema işletmeleri için; e-Bilet Bilgi Fişi kaldırılıyor. Sadece e-Bilet düzenlenmesi zorunlu hale geliyor.