Haberler Gündem Atıktan ekonomiye 365 milyarlık katkı Atıktan ekonomiye 365 milyarlık katkı Sıfır Atık Hareketi, Türkiye ekonomisine bugüne kadar 365 milyar liralık katkı sağlarken 90 milyon ton atığın yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağladı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, geri kazanım oranının 2035’te yüzde 60’a, 2053’te ise yüzde 70’e çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, döngüsel ekonomi ve COP31 kapsamında yürütülen küresel çalışmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. GONCA ELİBOL









Başkan Recep Tayyip Erdoan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bir çevre hareketi olarak filizlenen Sıfır Atık Projesi, dokuz yılda sınırları aşan dev bir kalkınma modeline dönüştü. Türkiye ekonomisine bugüne dek tam 365 milyar liralık dev bir katma değer kazandıran ve geri kazanım oranını yüzde 40'lara taşıyan bu vizyon, artık COP31 masasında küresel iklim politikalarına yön veriyor. Ekonomi Yazarımız Gonca Elibol, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Türkiye'nin 2035 ve 2053 yeşil dönüşüm hedeflerini, sanayide döngüsel ekonomi devrimini, yerel yönetimlerin dijital atık takibi sorumluluğunu ve tüm dünyaya yapılan o kritik çağrıyı konuştu. - Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların Türkiye ekonomisine sağladığı toplam katma değer nedir? Önümüzdeki beş yıl için öngördüğünüz ekonomik hedefler nelerdir? 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2026 yılı itibarıyla yüzde 40'lara yükselttik. Bugüne kadar 90 milyon ton geri kazanılabilir atığı ekonomimize kazandırdık. Bunun Türkiye ekonomisine sağladığı toplam katkı 365 milyar liraya ulaştı. Bu rakamlar bize sıfır atığın aynı zamanda güçlü bir ekonomik kalkınma modeli olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, 2035 yılında geri kazanım oranımızı yüzde 60'a, 2053 yılında ise yüzde 70'e çıkarmak.

- Bu dönüşümü hızlandırmak amacıyla bugüne kadar hangi somut eylemler gerçekleştirildi? Döngüsel Ekonomiye geçişten bahseder misiniz? Döngüsel ekonomiye geçişte en önemli adım, atığı ortaya çıktıktan sonra yönetmek yerine en başından önlemektir. Ürünlerin daha uzun ömürlü tasarlanması, yeniden kullanımın yaygınlaştırılması, onarım kültürünün desteklenmesi ve geri kazanılmış hammaddelerin üretim süreçlerine dahil edilmesi bu dönüşümün temel unsurlarıdır. Türkiye'nin 2025-2028 Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 7 öncelikli sektörde 53 eylem belirlenmiş olması çok önemli bir adımdır. Ambalaj, plastik, tekstil, inşaat, elektronik, batarya ve araç, gıda ve biyokütle sektörleri bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. VakıfBank ile yürüttüğümüz çalışmalar ve uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz temaslar, çevre yatırımlarının finansmana erişimini güçlendirmeyi amaçlıyor. Burada temel yaklaşımımız, çevresel dönüşümü işletmeler için aynı zamanda ekonomik bir fırsata dönüştürmek. - Atıkların türünü, miktarını, kalitesini, ekonomik değerini ve coğrafi dağılımını belirleyecek kapsamlı bir Ulusal Atık ve İkincil Hammadde Envanteri çalışmanız hangi aşamada? Bu verilerin uluslararası standartlarla sınıflandırılarak sanayinin hammadde ihtiyacıyla eşleştirilmesi için hangi kurumlarla iş birliği yürütülüyor? Envanterin ekonomik karar alma süreçlerinde kullanılması konusunda hedeflediğiniz takvim nedir? Atığı doğru yönetebilmek için öncelikle elimizdeki kaynağı tanımamız gerekiyor. Hangi şehirde, hangi sektörde, ne miktarda ve ne nitelikte atık oluştuğunu bilmeden doğru yatırım kararları almak mümkün değil. Bu nedenle atıkların miktarını, niteliğini, ekonomik değerini ve coğrafi dağılımını ortaya koyacak veri altyapısının güçlendirilmesini önemsiyoruz. Ulusal ölçekte güvenilir, karşılaştırılabilir ve güncel verilerle çalışan bir envanter yaklaşımı, döngüsel ekonominin en önemli ihtiyaçlarından biri. Sıfır Atık Vakfı olarak 81 ilde gerçekleştirdiğimiz Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları bu veri ve ihtiyaç altyapısının sahadan beslenmesine katkı sunuyoruz. Belediyeler, üniversiteler, kamu kurumları, sanayi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla aynı masada buluşuyoruz. Şehirlerin atık potansiyelini ve ekonomik önceliklerini değerlendiriyoruz. Amacımız, bu birikimin kamu politikalarına ve sanayi yatırımlarına yön verecek somut çıktılara dönüşmesi. İkincil hammaddelerin kalite standartlarının ve izlenebilirliğinin güçlendirilmesi de bu sürecin ayrılmaz bir parçası.