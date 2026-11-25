



"Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre, deprem yaklaşık doğu batı uzanımlı ve eğim atımlı normal bir fay tarafından üretilmiştir. Yakın bölgede bu kinematik özelliklere sahip haritalanmış herhangi bir diri fay bulunmamaktadır. Bu da depremin yıkıcı etkisi olmayan tekil bir fay tarafından üretildiğini göstermektedir.