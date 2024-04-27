Güneş’in Gölgeler’i İzmir’e geliyor

Sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği multidisipliner sanatçı Güneş Çağlarcan, Mayıs ayında İzmirli sanatseverlerle buluşacak. Gölgeler Koleksiyonu ile büyük beğeni toplayan sanatçı, hayatının duygusal derinliklerini tuvale gölgeler ile aktarıyor.

Geçtiğimiz ay Milano'da gerçekleşen çağdaş sanat sergisi (Un)fair'de eserlerini sergileyen sanatçının eserleri Miami, Los Angeles, Sarlat de Caneda, Ankara ve İstanbul'da sergileniyor.

MAYIS'IN İLK HAFTASI

Güneş Çağlarcan, Gölgeler Koleksiyonu'nda renkli yağlıboya parçacıklarının karanlık gölgelerle buluştuğu kompozisyonlarla izleyicilere duyguların derinliklerine yolculuğa çıkarıyor.

Renkli boyalarla oluşturduğu insan suretleri dışarıya yansıttığımız yüzü temsil ederken karanlık gölgeler ise iç dünyamızı, sakladığımız duyguları ve travmaları gösteriyor. İstanbul Üniversitesi ve Royal Akademi'de aldığı piyano eğitimiyle sanatını farklı disiplinlerle birleştiren Çağlarcan, resimlerinin hikayelerini bestelerle, özgün enstalasyonlarla zenginleştirerek sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Türkiye'den Miami'ye, Londra'dan Priştine'ye kadar pek çok şehirde eserlerini sergileyen sanatçı, her defasında izleyicilerin kalplerinde derin izler bırakıyor. Sanatçı, eserlerini 1-5 Mayıs arasında IAAF Izmir'de eserlerini sergileyecek. 18 Mayıs'ta ise Laguna Beach California'da 4. Solo sergisini açacak.