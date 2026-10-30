30 Ekim İzmir depreminde yaşananlar hafızalarda! Ölümle burun buruna geldiler: O günün kahramanları konuştu...

'HEPİMİZE UMUT VERDİ'

18 yıllık itfaiyeci Ulaş Eşbah, 30 Ekim depreminin ilk deprem görevi olduğunu ve yaşadıklarının kendisini hâlâ etkilediğini söyledi. Enkazdan Umut'u sağ çıkarmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirten Eşbah, "Umut, simge isimlerden biri oldu, hepimize umut verdi" dedi.

Kurtarma sırasında tüm dikkatini Umut'a verdiğini vurgulayan Eşbah, depremin kişisel yaşamında da iz bıraktığını ifade etti. Evli ve bir çocuk babası Eşbah, "Depremden sonra uzun süre tetikte kaldım. İçimde sürekli tedbirli olma duygusu vardı. Zaman geçiyor, çalışıyor, hayatınıza devam ediyorsunuz" diye konuştu.