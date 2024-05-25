Otonom TIR’lar yola çıktı

YAPILAN araştırmalar, araçların otonom olarak kullanımının daha rahat olduğu ve insanların da bu duruma pozitif bir şekilde bakabildiği yönünde. Bu sebeple de lojistik sektörü farklı bir çalışma ortaya koyuyor. Las Vegas'ta yeni otonom bir TIR'ın tanıtımı yapıldı. Bu teknoloji gerçekten de ihracat açısından büyük faydalar sunacak. Çalışmalar her zaman bir üst levele taşınmak için olsa da yine de elde edilen sonuçlar ciddi önem arz ediyor.

TESLİMAT SÜRESİ KISALACAK

SON zamanlarda haberlere baktığımızda çok fazla TIR ve kamyon kazalarına denk geliyoruz. İşte bunun sebeplerinden birisi sürücülerin yeteri kadar dinlenememesi, gece gündüz uykularının birbirine karışması ve saatlerce direksiyon başında olmaları. Eğer sürücüler bu anlamda biraz da olsa rahatlatılabilse, o zaman kazalar azalır, araçlar zarar görmez. Bütün bunlardan yola çıkarak sürücüsüz, otonom TIR'ların sokaklarda olması aslında faydalı sonuçlar da ortaya çıkarabilir. Otonom TIR'lar lojistik sektörünü nasıl etkileyecek diye bakacak olursak, öncelikle kısa vadede daha maliyetli olması bekleniyor olsa da uzun vadede gerçekten de gözle görülür bir şekilde işçilik ve yakıt tasarrufu yapılmasını sağlıyor. Bu durum da aslında gelecekte sektördeki şoförlere iş kaybı anlamına geliyor.

PEK ÇOK FAYDASI BULUNUYOR

ÖTE yandan faydalarını saymaya devam edecek olursak şunları sıralayabiliriz: - 24 saat kesintisiz taşıma kapasitesinin yolunu açıyor. - Kazaların azalmasını sağlayacak. - Yol güvenliğinin artmasında faydası olacak. - Teslimat süreleri kısalacak. -Çok fazla ses yapmazlar ve rahatsız etmezler. - Zararlı gaz salınımı yapmazlar. Hibrit olanlarda ise zararlı gaz salınımı benzinli araçlara göre daha düşük.

SÜRÜŞ TESTLERİNİ GEÇMELİ

OTONOM TIR ve kamyonları yakın bir gelecekte yaygın olarak görebiliriz. Şu anda yabancı markaların oluşturduğu bu teknoloji, kısa sürede bütün ülkelere yayılabilir. Böylece yeni çalışmalar ortaya çıkar ve otonom araçlara olan ilgi de artar. Süreçte en önemli şey ise aslında güvenli test sürüşlerinin mevcut zamanda herhangi bir sorunla karşılaşmaması. Çünkü bilindiği üzere otonom test sürüşlerinin yanı sıra bütün yeni modeller bu aşamadan geçmek zorunda. En ufak bir sorunda da temel sıkıntı bulunmalı ve derhal çözüm üretilmeli. Ardından bir kez daha test edilmeli. Süreç bu şekilde işlediği zaman ortaya başarıyla sonuçlanan otonom TIR'lar çıkıyor. Birkaç büyük markanın piyasaya sürdüğü bu TIR'ların kullanım alanları ise genişletilecek.

YA PAY ZEKAYLA ENTEGRASYON

SON olarak otonom TIR'ların en önemli özelliklerinden de bahsedelim. Bu TIR'larda gelişmiş kontrol sistemleri bulunur. Aynı zamanda GPS, bilgisayar görüşü ve radar gibi birçok özelliğe sahip. 24 saat boyunca sürüş özelliği bulunan otonom araçlar, ihracat konusunda hem firmaların hem de kişilerin işine yarayacak. Yapay zekanın da entegre edildiği modeller, bir süre sonra Avrupa'yı sokak sokak gezebilir.