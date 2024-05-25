Tarzınız mezuniyet gecesine damga vuracak

Hayatınızın belli bir bölümünün sonunu ve yeni bir başlangıcı işaret eden mezuniyet gecesi herkes oldukça heyacan ve gurur vericidir. Böylesine önemli bir gecede şık olmak da fazlasıyla önem taşır. Mükemmel mezuniyet elbisesini seçmek bu özel günün önemli bir kısmıdır. Pek çok farklı stil, tasarım ve renk mevcut olduğundan, bu önemli gün için ideal elbiseye karar vermek oldukça zordur. Mezuniyet elbise seçiminde dikkat etmeniz gereken püf noktalarını şu şekilde sıralayabiliriz...

- Rahat aynı zamanda şık bir görüntü sergilemeli - Gündelik elbiselerden farklı olmalı - Kişiliğinizi ve tarzınızı yansıtmalı - Vücut tipinize uygun olmalı - Etkinliğin gerçekleştiği mekana uygun mezuniyet elbisesi seçilmelidir. - Mezuniyet törenleri genel olarak yaz aylarında gerçekleşmektedir. Bu yüzden de daha çok şifon vb. kumaşlar tercih edilirken, tercihinizi açık renkli cıvıl cıvıl renklerden yana kullanabilirsiniz.

ORTAOKUL MEZUNİYETİ UZUNLUK: Elbise diz boyu veya dizin biraz üzerinde olmalıdır. BOYUN çizgisi: Çok dekolte veya açık olan herhangi bir şeyden kaçının. Yuvarlak yaka veya kayık yaka gibi bir yaka seçebilirsiniz. KUMAŞ: Pamuk veya şifon gibi rahat ve nefes alabilen bir kumaş seçmelisiniz. RENK: Cilt tonunuzu ve saç renginizi tamamlayan bir renk seçin. Aşırı parlak veya koyu renklerden kaçının ve daha yumuşak veya pastel tonları tercih edin. AKSESUARLAR: Aksesuarları basit ve minimalist tutun. Bir çift küpe ve bir bileklik ya da kolye, elbisenizi abartmadan tamamlayabilir.

LİSE MEZUNİYETİ UZUNLUK: Elbise diz boyu veya daha uzun olmalı, ancak yerde sürüklenecek kadar uzun olmamalıdır. YAKA: V yaka veya yuvarlak yaka gibi mütevazı ve sofistike bir yaka seçin. KUMAŞ: İpek veya saten gibi daha resmi bir kumaş seçin ve ince bir parlaklık veya dokuya sahip bir elbise düşünün. RENK: Siyah, lacivert veya beyaz gibi klasik bir renk, pastel veya mücevher tonları gibi daha yumuşak bir renkte bir elbise seçin. AKSESUARLAR: Görünümü tamamlamak için bir çift sade küpe veya bileklik gibi bazı basit ve zarif aksesuarlar ekleyin.