“Bayramda nereye gitsek”

KARADENİZ

Yaza yeni geçiş yaptığımız bu günlerde henüz sıcaklara alışamadıysanız ve 'serin, serin olsun diyenlerdenseniz size dillere destan güzellikleri ile ünlü Karadeniz bölgesini öneriyoruz. Sizde, Karadeniz'de, yemyeşil, başı dumanlı dağlarda serin ve tertemiz havayı solumanın, sıcak bir çayın yanında leziz mi leziz mıhlamayla karnınızı doyurmanın hayalini kuruyorsanız doğru tercihte bulunmuşsunuz demektir. Bölgenin kendine özgü yağmurlarından sonra mis gibi toprak kokusunu içinize çekmek bütün yorgunluğunuzu ve stresinizi üzerinizden çekip alacak. Fırtına Deresi'nin sesine kulak verin, doğayla kucaklaşmanın keyfini yaşayın.

ŞANLIURFA BALIKLIGÖL

Dillere destan Balıklıgöl, İslam alemi için kutsal sayılan balıkları ve çevrelerindeki tarihi eserler ile Şanlıurfa'nın en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarındandır. İbrahim peygamber, devrin zalim hükümdarı Nemrut ve halkının taptığı putlarla mücadele etmeye, tek tanrı fikrini savunmaya başlayınca, Nemrut tarafından bugünkü Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu sırada Allah tarafından ateşe 'Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol' emri verilir. Bu emir üzerine, ateş suya odunlar da balığa dönüşür.

KAPADOKYA

Şundan emin olabilirsiniz, Kapadokya her mevsim bir başka güzel. Sonsuzluk duygusunu yaşayabileceğiniz nadir anlar vardır ya hayatta işte Kapadokya sadece onlardan biri. Büyüleyici bir güzellik içindeki Kapadokya size mucizevi duyguları yaşatan, benzersiz bir yer. Antik yer altı şehirleri, Göreme'deki kaya kiliseleri, yemyeşil Ihlara Vadisi ve muhteşem taş konakların gölgesinde geçmişin izleri ve hepsinden önemlisi peribacaları... Dönüş yolunda Tuz Gölü kıyısında kızıl gün batımını izlerken, derin bir nefes alın, doğayla bütünleşmenin huzurunu doyasıya hissedin.

SAFRANBOLU VE YEDİGÖLLER

Dünyaca ünlü Safranbolu tam bir cennet. Eşsiz mimariye sahip Cumbalı, ahşap Safranbolu evlerini, Cinci Han'ı ve Hamam'ı ve Yemeniciler Arastası'nı dolaşırken, zamanın durduğu hissi dört bir yanınızı sarıyor. Manzaranın tadını çıkarırken bol köpüklü bir Türk kahvesi içmeyi ihmal etmeyin. Yanında ise enfes Safranbolu lokumu ise olmazsa olmazlardan. Yedigöller Milli Parkı size görsel şölen sunuyor. Harika fotoğraflar çekmeye hazır olun. Yeşilin bin bir tonunu burada keşfedebilirsiniz.

ANAMUR

Anamur sınırları içindeki Anamuryum hem antik kenti hem de el değmemiş sahiliyle cazibe merkezi konumunda. Burada, ilk olarak Fenikeliler burada bir liman yerleşimi kurmuş. Zaten Anamur'a kara yolu ile ulaşmak çok zor olduğundan eskiden sadece deniz ile gelinir gidilirmiş. Sahil şeridi Mersin'deki diğer plajların aksine ince kumdan değil, çakıl taşlarından oluşur.

EGE VE AKDENİZ

Ege'de, plaj, güneş ve dolayısıyla deniz mevsimi daha yeni açıldı. Yerli turistler denize girmeye çekinse de yabancılar plajları çoktan doldurdu bile. "Ben yazı çok seviyorum, denizin ve güneşin her anını değerlendireyim" diyenleri, Ege ve Akdeniz'de bol alternatif rotalar bekliyor. Her gün başka bir koy görmek, mavinin her tonunda yüzmek için Likya turları oldukça ideal. Hem denizin hem tarihin tadını çıkarmak için Assos'u, Bozcaada'yı, Cunda Adası'nı ve Ayvalık'ı mutlak görün. Muğla'nın eşsiz tatil yöreleri her zaman favori listenizi zorlayacak güzellikler sunuyor. Öte yandan, Bozcaada'nın Ayazma Plajı'nda buz gibi denizin ve altın kumların tadını çıkarmak için daha ne bekliyorsunuz?