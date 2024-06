Kübra engelleri aşıp limitleri zorluyor

Hayatta başımıza her şey gelebilir. Önemli olan karşımıza çıkan zorluklar karşısında nasıl davrandığımız ve bu durumu aşmak için neler yapabildiğimizdir. Her sorun aslında beraberinde sağlam bir başarıyı getirir. Eğer bir amacınız varsa onun için kendi motivasyonunuzu sağlamalı, her gün daha güçlü ayağa kalkmalısınız. Genç yaşta bir kaza geçiren Kübra Denizci Keskin'in hayatı tamamen değişti. Buna rağmen enerjisini ve hayata karşı umudunu kaybetmeyen Keskin, iki üniversite mezunu, aynı zamanda Türkiye'de ilk; dünyada ise ikinci engelli ralli pilotu oldu.

'EN ÖZGÜR HİSSETTİĞİM YER' Motor sporlarında kadın bir pilot olmak kolay değil. Bu alana nasıl yöneldiniz? Sürecinizi anlatır mısınız?

2004 yılında bir omurilik yaralanması geçirdim. Yaralanmadan önce çok hareketli, adrenalin seven biriydim. Tekerlekli sandalye ile hayatıma devam etmeye başladıktan sonra otomobil benim kendimi en özgür hissettiğim yer oldu. Otomobilde limitleri istediğim kadar zorlayabiliyorum. Aynı zamanda çocukluğumdan beri hız tutkum var. Yarışma disiplinini seviyorum. Öncesindeki antrenmanlar, takımla birlikte hazırlıklar ve sonrasında yarış anındaki adrenalin benim için tarifsiz bir keyif. Rallide yarışmayı çok istiyordum. Türkiye'de ilk engelli kadın pilot olmayı başardım. Dünyada ise iki kadın pilottan biriyim. Tabii ki bu hayali gerçekleştrmek kolay olmadı. Motorsporları erkek egemen bir spor, aynı zamanda çok maliyetli. Bu süreçte sponsor desteği bulmak çok önemliydi.

'TEST YAPMAK ZORUNDAYIM' Yarışlara nasıl hazırlanıyorsunuz?

Motorsporları çok iyi bir kondisyon ve dayanıklılık gerektiriyor. Ben 2004 yılında yaralanmama rağmen fizik tedaviyi ve sporu hiç bırakmadım. İyi bir kol ve sırt gücüne sahip olmazsam bunu başaramazdım. Şu anda da haftanın 5 günü fizik tedavi alıyorum. Aynı zamanda yarış öncesinde test ve antremanlarımız oluyor. Yeni yarış aracıma alışmam için test yapmam şart. Haftanın belli günlerinde antreaman yapıyoruz. Copilotum Onur Vatansever ile yol notu antremanlarımız da oluyor. Aslında sadece yarışta değil, öncesinde de ciddi bir çalışma var. Takımım Hypco Neo Motorspor ve eşim Ahmet Keskin bana bu konuda çok destek oluyor. Bir de evde yarış simülatörüm var, evde de orada pratik yapıyorum.

'BAŞKALARINA UMUT OLACAK' Şu an tek engelli kadın pilotsunuz. Bununla ilgili duygularınız nedir?

Benim için tarifsiz bir mutluluk. Rallide yarışmak benim en büyük hayalimdi. Bunu gerçekleştirdim. Hem ülkemizde bir ilk olmak hem de dünyada bunun yapılabilirliğini göstermek, benzer koşullarda olan kişiler için büyük bir umut kaynağı olacak. Bana çok fazla engelli ulaştı, bu süreçle ilgili bilgi aldı. Benzer süreçleri yaşayan kişilere hayallerini gerçekleştirmeleri konusunda motivasyon kaynağı olduğumu düşünüyorum. Hedeflerim büyük, motivasyonum tam. Bu sene Avrupa'da yarışarak deneyim kazanmak istiyorum.

UFAK BİR KAZA Yarışlar sırasında ya da hazırlanırken yaşadığınız tehlikeli durumlar oldu mu?

Yarış anında tehlikeli bir durumla karşılaşma ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alıyoruz. Lisansımı almadan önce de bazı testleri geçmem gerekti. Ama tabii ki bazen yol dışı kaldığımız durumlar da olabiliyor. Ben ilk defa yağmurlu zeminde yarıştığımda yol dışı kalmıştım. Ufak bir kazaydı ama benim için büyük bir deneyim olmuştu. Aynı zamanda bu yıl yeni yarış aracı ve engelli tertibatı ile yarışıyorum. Zaman zaman alışmakta zorlandığım ya da sistemi çözemediğim durumlar olabiliyor. Marmaris rallisinde ilk etapta böyle bir durum yaşadık ama kısa sürede çözdük. Bu durumlar da bu sporun heyecanlı tarafları.

10 PARMAKTA 10 MARİFET

Başka bir ilgi alanınız var mı? Günlük hayatta nasıl vakit geçiriyorsunuz?

17 yıldır belediye meclisinde görev alıyorum. Aynı zamanda klinik psikologum. Uluslararası İlişkiler mezunu olmama rağmen, aktif bir çalışma hayatım varken 10 yıl sonra tekrar üniversite sınavına girerek Psikoloji bölümünü kazandım ve klinik psikoloji yüksek lisansı yaptım. Kendim de zor süreçlerden geçtiğim için motivasyon konuşmaları yaparak hem kendi hikayemi hem de psikoloji ile ilgili olan bilgilerimi paylaşıyorum. Yeni insanlarla tanışmak, iletişim halinde olmak bana çok keyif veriyor.