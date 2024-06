Edebiyat dünyasına da adını yazdıran sporcular

Muhammed Ali Dünyanın Kralı Yazar: David Remnick

Muhammed Ali ya da o dönemdeki adıyla Cassius Clay, 1950'lerde spor camiasına bir bomba gibi düştüğünde, bu siyahi adamın kalıpları yıkıp dünyayı değiştireceğini kimse bilmiyordu. O, sınırları aşan bir boksör, ingde ve ring dışında rakiplerini ezip geçecek kadar iyi bir şovmendi. Ama aynı zamanda ırkçı politikaların ve kültürel savaşların yoğun olduğu süreçte etkin rol oynayarak dönemine ışık tutan bir idoldü. Siyahi insanları baskı altında tutan herkese ve her şeye başkaldırdı. Neredeyse boks hayatına mal olacak isyankarlığı ve dur durak bilmeyen haykırışlarıyla gençliği ayağa kaldırıp onlara ilham kaynağı oldu. Ve bu benzersiz, özgür duruşuyla milyonların kahramanı olmayı en çok o hak etti. Pulitzer Ödüllü yazar David Remnick tarafından kaleme alınan Dünyanın Kralı, Muhammed Ali'nin kimliğini kabullendirme aşamasında verdiği zorlu mücadeleyi ve sonucunda elde ettiği başarıyı anlatan, ilham verici bir yaşam öyküsü.

Efsane Solak Sergen Yalçın Futbolun Renkleri Yazar: Ada Gökce

Sergen Yalçın'ın hikâyesi, sadece bir futbolcu veya teknik direktörün öyküsü değil, aynı zamanda bir insanın, topluma ve yaşama dair sunduğu derin ve anlamlı katkıların hikâyesidir. Sergen, futbol sahalarından çok daha fazlasını temsil eder; o, yaşamın kendisinden alınacak derslerle dolu bir kitabın canlı bir örneğidir. Sergen Yalçın, futbolun ve hayatın ötesinde, kalıcı bir iz bırakan ve her zaman ilham veren bir efsanedir.

Black Mamba Kobe Bryant Potanın Zirvesi Yazar: Ada Gökce

Philadelphia'nın huzurlu bir mahallesinde, Kobe Bryant adında bir çocuk, basketbolun büyülü dünyasını keşfetmeye başladı. Her sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyanır ve pencereden dışarıya, oynadığı basketbol sahasına bakarak her yeni günün kendisi için bir basketbol fırsatı olduğunu düşünürdü. Ailesi, Kobe'nin basketbol sevgisini fark etti ve destekledi. Babası Joe Bryant, eski bir profesyonel basketbol oyuncusu olarak Kobe'ye sahada geçirdiği zamanlarda önemli öğretiler veriyordu. Ancak Kobe'nin basketbol sevgisi, babasının öğretilerinden daha derin bir duyguyla besleniyordu. Her zaman daha fazlasını öğrenmek, daha iyi olmak istiyordu. Kobe, mahalledeki arkadaşlarıyla bir basketbol maçına katıldığında, kendini güçlü ve heyecanlı hissetti. Maç boyunca gösterdiği liderlik ve performans, onun basketbola olan tutkusunu ve yeteneğini gösteriyordu. Kobe'nin basketbol serüveni mahalle maçlarıyla başlasa da, ileride dünya çapında tanınacak bir efsane olma yolunda ilk adımlarını atmıştı.

Enzo Ferrari - Insan ve Efsane Yazar: Brock Yates

İnsan olarak "Enzo" ve bir efsane olarak "Ferrari" adı, yüksek performanslı araba dünyası ve tabii ki bir motor sporlarından bir kez olsun ayrılmadı. Papa'dan sonra İtalya'nın en çok saygı duyulan adamıydı Ferrari. Peki acaba tüm dünya basının hayranlıkla tasvir ettiği gibi babacan bir patron muydu, yoksa çalışanlarını delilik ve yarış pilotlarını da hayati çıkmazlara sürükleyen acımasız bir despot muydu? Brock Yates'in bu açık ve net biyografisi Ferrari'nin kamu önündeki nakış dokur gibi titizlikle inşa edilmiş imajının perdesini aralamış ve Ferrari'nin tuhaf ilişkileri, Mussolini faşistleriyle yaptığı işleri ve hıza olan saplantılı tutkusunun ardındaki gerçekleri bir bir açığa çıkarmıştır.

Futbolun Süperstarları Icardi

Yazar: Barbaros Bakırcı

Altın Bilek-Stephen Curry'nin Mucizevi Yükselisi Yazar: Marcus Thompson

Kimilerine göre 'Bebek Yüzlü Katil', kimilerine göre ise 'Splash Kardeşler'in sac ayaklarından birisi. Ama bu kitapta, Altın Bilekli Curry'nin niye NBA'in yeni yüzü olduğunu ve basketbolu nasıl yeniden şekillendirdiğini göreceksiniz. Stephen Curry, kısa sürede modern NBA'in ilk süper yıldız numunesi olmayı başardı. Genç yaşına rağmen, daha şimdiden üç NBA Finali oynadı ve iki şampiyonluk kazandı. Kırk yıldır şampiyonluk yüzü görmeyen, son yirmi yılın en başarısız takımlarından birisine, cenneti yaşattı. Kariyerini tehdit eden dev bir sakatlığı atlattı. "Muhteşem bir şutör olmak, bir takımı şampiyon yapmaya yetmez" diyenlerin hepsini yanılttı... Süper yıldız olmasına karşın uyumsuz davranmayarak, huzursuzluk çıkarmasını bekleyen herkesi şaşkına çevirdi. Başarıya erişmek için, fedakârlıkta sınır tanımadı. Çocuklar ve gençler için, ailelerin örnek gösterdiği bir karakter, bir fazilet abidesi oldu. Ve hepsinden önemlisi, daha şimdiden, NBA tarihinin gelmiş geçmiş en büyük şutörü ilân edildi. İşte ezberleri bozan, basketbolun temel kaidelerini değiştiren Curry, tüm hikâyesiyle huzurunuzda...

Jose Mourinho Kazanmanın Anatomisi Yazar: Robert W. Beasley

Mourinho futbol severlerin dikkatini 2004 yılında "Rüyalar Tiyatrosu" Old Trafford'da çekmişti. Porto Mourinho'nun taktikleriyle Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi turnuvasından elemeyi başarmıştı. Portekizli teknik adam Chelsea'ye transfer olduktan sonra yazar Robert Beasley onu yakın markajına aldı ve profesyonel anlamda, bu sıra dışı adamla sıkı bir dostluk kurmayı başardı. Mourinho'nun antrenmanları, maçları ve özel hayatıyla yakından ilgilenen Beasley, kapalı kapılar ardında yaşadıklarını Jose Mourinho kitabında tüm futbolseverlere aktardı. İngiltere Milli Takımı'nın kapısından dönen, Tottenham'ın kıskacından sıyrılan, Arsene Wenger'e her fırsatta saldıran, onu ne kadar sevmediğini açıklayan ve arka planda belki de tüm kariyerine yön veren Roman Abramoviç'le dirsek temasını hiç kaybetmeyen Mourinho, aynı zamanda kariyeri boyunca satın aldığı oyuncuları, alamadıklarını ve içinde hep ukde kalanları tüm çıplaklığıyla anlatıyor.

Alex de Souza Yazar: Marcos Eduardo Neves

"Alex, kuşkusuz birlikte çalışma ayrıcalığına eriştiğim büyük bir oyuncuydu. Maç okuma yeteneği olağanüstüydü, zeki ve teknikti, sahada olup bitenleri gözden kaçırmıyor ve topa akıl almaz bir kolaylıkla dokunuyordu. Onun futbolu klasik ve rafineydi. Saha kenarından, sonraki hamlelerini çoğu zaman tahmin edemiyordum. Fakat o, öngörüsüyle yapılması gerekenleri diğerlerinden önce düşünüyordu. Hiç kuşkusuz, Brezilya futbolunun en büyük oyuncularından biriydi. Fakat Dünya Kupası'na katılma fırsatı verilmeyerek adaletsizliğe maruz kaldı."...