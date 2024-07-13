Müziğin devlerinin hayatına yolculuk

METALLICA METALİN ŞEYTANLARI JOEL MCIVER

METALLİCA, son yirmi yıllık kariyerinde 110 milyona yakın CD ve albüm sattı. Buna muazzam rakamlarda tekli, video, DVD, kutu seti ve çeşitli ürünler de ekledi. Heavy rock ve metal alanındaki en büyük rakipleri bu ticari başarının yanına bile yaklaşamadı. 1991 yılında piyasaya çıkan "Metallica" albümü, popüler müziğin çehresini değiştirdi, heavy-metal müziğin ifade ettiği tüm kuralları bir kenara itti ve bu süreçte pek çok yeni grubun da önünü açtı. Dünyanın her köşesinde yüz binlerce hayranı olan grubun, konser ve turneleri, müzik dünyasında halen büyük olay yaratıyor. Metallica, Metalin Şeytanları, grubun bedava bira karşılığı köhne barlarda çaldıkları zamanlardan; özel jetleriyle gittikleri, dünyanın en büyük stadyumlarında konser verdikleri günlere kadar, yaşamlarındaki iniş ve çıkışları, çalışma disiplinini, metal aşklarını, dostluklarını ve sürtüşmelerini anlatıyor. Ünlü gazeteci McIver'ın, yayınlandığında büyük ses getiren kitabı, Türk müzikseverlerle buluşuyor!

İDİL BİRET PİYANODAKİ HARİKA ÜNER BİRKAN

DAHA 4 yaşında bir çocukken Mozart gibi "absolüd" kulağa sahip olduğu belirlenen, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk "Harika Çocuk"u... Adına çıkarılan özel yasa ile 1948'de yurt dışında eğitime gönderilen, paha biçilmez bir müzik kumaşı... Günümüzde, dünyanın "repertuarı en geniş" piyanisti... Duyarlı bir yorumcu... Aldığı ödüller, doldurduğu CD'ler, verdiği konserlerle, ülkemizin dünyadaki en önemli sanat elçisi... 1996'da, kemancı Suna Kan'la birlikte, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi. Bu kitapta, müzik yazarı Üner Birkan'ın Biret'le yaptığı iki geniş söyleşiyi, sanatçıyla ilgili yabancı basında çıkmış yazıları ve piyanistin diskografisini bulacaksınız.

ÇOLUK ÇOCUK PATTİ SMITH

PEK çok eleştirmen tarafından 2010'un en iyi kitabı olarak gösterilen ve son olarak prestijli National Book Award'u kazanan ÇOLUK ÇOCUK, bir aşk hikâyesi olarak başlayıp bir ağıt olarak sona eriyor. Altmışların sonu, yetmişlerin başındaki New York'a, onun zengin ve fakir insanlarına, sanatçılarına ve serserilerine bir selam çakıyor. Yolun başında birbirlerine göz kulak olmaya söz vermiş iki genç sanatçı, Patti Smith ve Robert Mapplethorpe'un yükselişini ve şöhret kapısını aralayışlarını nefes kesici bir içtenlik ve saflıkta anlatan bu kitap, gerçek bir masal.

BEN DR. OZZY OZZY OSBOURNE

HEAVY Metal Efsanesinden sıra dişi Tavsiyeler... Kabul edin, aile hekiminiz hiç 100 km hızla giderken eşek arısı yutmadı, tıbben (hem de iki kez) ölü ilan edilmedi, Batı Medeniyeti'nin görüp görebileceği en anormal ailenin reisi olmadı, (bir yarasayla düştüğü anlaşmazlık yüzünden) haftalarca kuduz aşısı olmak zorunda kalmadı, yanlışlıkla Parkinson hastası olduğu düşünülmedi, arazi motosikleti kazasında boynunu kırmadı, üzerine uçak düşmesine rağmen ölümden kıl payı kurtulmadı ya da modern bilim tarafından kabul edilen her ilacı bizzat kullanmadı. Bunların hepsi Ozzy Osbourne'un başına geldi. Sunday Times ve Rolling Stone'da büyük başarı kazanmış köşe yazılarının toplandığı BEN DR. OZZY hem fena halde komik hem beklenmedik şekilde aydınlatıcı hem de hayatınızda görebileceğiniz en eğlenceli rehber.

CHOPİN ROMANTİK MÜZİK DEHASI NEŞE TALUY YÜCE

".. Akşamları uzak yaylalardan hayvanları otlatmaktan döndüren çobanların yarı vahşi şarkıları duruluyordu. Fryderyk çocukluğundan beri insan sesine aşıktı, bu şarkıları derin bir heyecanla dinliyordu. ...Tam da burada, hiç beklemediği bir yerde. Şafarnia köyünde bu ilkel dünyada, basit, monoton ama aynı zamanda ona çok yakın gelen bu türkülerden bir şeyler yaratabileceğini hissetmişti. Günlerdir sabah kalkar kalkmaz bu meşelerin altına geliyor ve bu türküleri büyük bir hazla dinliyordu. Gözlerini yumuyor, bu sesleri belleğine yerleştirmeye çalışıyordu.

ŞÖHRET DEDİĞİN FERDİ ÖZBEĞEN'İN HAYATI / ALİ RIZA TÜRKER

MÜZİK dünyası ve hayranlarının çok iyi tanıdığı, ancak yaşamı hep bir sis perdesi ardında kalan ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in hayat öyküsü herkes tarafından bilinsin istedik. Yokluk dönemleri, yalnızlığı, pavyon günleri ve şöhret yolunda yaşadığı sürprizler... Her sayfasında ayrı bir duyguya kapılacağınız gerçek bir hayat hikayesi.

GÜNEŞ, AY VE ROLLING STONES

TÜM zamanların en büyüğü onlar mı? Tartışılabilir elbette ama 90'larda, müzik sevdalısı gencecik bir muhabirken turnelerine katılıp efsaneyi bizzat yaşayan gazeteci-yazar-senarist Rich Cohen'e göre öyle. Cohen, hızlı hayatlar, yalanlar, acılar, çabalar, kavgalar; başkaldırı, özgürlük, eğlence, uyuşturucu, ölüm, seks, hapis, para ve yıldızlar için söylenegelmiş daha ne varsa hepsini en uçta yaşamış, hep düşmüş, hep kalkmış ve her seferinde yeniden zirveye tırmanabilmiş Rolling Stones'un öyküsünü, yetmişli yaşlarında hâlâ aynı enerjiyle nasıl çalabildiklerini, dedikodularıyla, tanıklıklarla ve grup elemanlarının bizzat anlattıklarıyla, kelimenin tam anlamıyla "içeriden", hem de "roman tadında" aktarıyor.

KIZIM AMY MITCH WINEHOUSE

MİLYONLARI büyüleyen eşsiz bir sesin trajik öyküsü... Bir pop trajedisinin gerçek öyküsü... Cesurca, açıklıkla ve samimiyetle yazılmış." (Q magazine) Amy Winehouse, 12 Yaşinda: "Çok ünlü olmayı hayal ediyorum. Sahnede olmak istiyorum. Bu tutku yaşadığım sürece devam edecek. İnsanların sesimi duymalarını ve beş dakikalığına dertlerini unutmalarını istiyorum. Konser biletleri, Batı Yakası ve Broadway Şovu biletleri bir çırpıda tükenen bir aktris ve şarkıcı olarak hatırlanmak istiyorum."