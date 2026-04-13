ABD Başkanı Donald Trump yeniden savaş ateşini yaktı

İslamabad'da 21 saat süren İran- ABD görüşmelerinden anlaşma çıkmadı.Dünya, bundan sonraki süreçte neler olabilir? sorusuna cevap arıyordu. Tekrar savaş çıkarsa tedirginliği yaşanıyordu. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saati ile 16.00 (ABD saatı 09.00) İran'ı tehdit etti. Yeniden savaşın ateşini yaktı, İran'ı 'cehenneme yollayacağız 'diyerek dünyayı sarsacak açıklamalar yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacağını söyleyerek, adeta cehennemin kapısını açtı. TRUMP, "İran, Hürmüz Boğazı'nı açacağına söz verdi ve bunu bilerek yerine getirmedi. Sulara mayın döşediklerini söylüyorlar, ancak donanmalarının tamamı ve 'mayın yerleştiren unsurlarının' çoğu tamamen imha edilmiş durumda.

Bunu yapmış olabilirler, ancak hangi gemi sahibi böyle bir riski almak ister ki? 'İran, nükleer hırsları yüzünden ülkelerini zaten harap eden bu durumu nasıl bitireceğini herkesten iyi biliyor. Abluka kısa süre içinde başlayacaktır" dedi. Trump, İran'ın "Hürmüz'de orada bir yerlerde bir mayın olabilir" diyerek buna izin vermediğini iddia ederek "BU DÜNYA ÇAPINDA BİR ŞANTAJDIR ve ülkelerin liderleri, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri, asla tehdit edilemez. Ayrıca Donanmamıza, uluslararası sularda İran'a haraç ödeyen her gemiyi tespit edip durdurması talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN ADAMLARI

İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı ise "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim ellerimizde" açıklaması yapmıştı. İsrail kanalları, İsrail Savunma Kuvvetleri Komutanı Eyal Zamir, İran'la yeniden askeri bir çatışma olasılığına karşı ordunun derhal hazırlanması emrini verdiği haberini yayına soktular. Orduyu yüksek alarma geçiren Zamir'in, Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nün, İran'da füze sistemleri, fırlatma rampaları ve destekleyici altyapı da dahil olmak üzere askeri hedeflere odaklandığı belirtildi. Katil-siyonist Netanyahu'nun bakanları İran'a saldırıların yeniden başlayabileceğine işaret ederek küstah açıklamalar yaptı. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer konusunda kırmızı çizgiler belirlediğini öne sürdü. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme konusundaki ısrarının İsrail ile koordinasyonunu gösterdiğini ileri sürdü.

KALİBAF'IN SÖZLERİ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine ilişkin, "ABD bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanıdır" derken, İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere ABD ordusunun ateş açılması durumunda karşılık vereceklerini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Aref, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan tazminat talebine kadar tüm haklarını savunma konusunda kararlı olduğunu açıkladı. Türkiye ve Pakistan bu süreçte diplomatik bir mekik dokuyor. Diplomatik çevrelerde şu değerlendirmeler yapılıyor: 8 Şubat 03.00'te ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkes sağlandı. Ateşkes 23 Nisan'da sona eriyor. 13 Nisan itibariyle 10 gün kaldı. Masanın yeniden kurulması için mekik diplomasisi başladı. Diplomaside çare tükenmez. Bir anlaşma noktası bulunabilir. Trump, enerji krizinin yol açtığı sorunlarla karşı karşıya. Ara seçim baskısı altında, içe dönmek istiyor ve eleştiriler yükseliyor. Yeniden savaş başlarsa çok büyük yıkım olur, daha fazla tahribatı kaldıracak durumda değil. Ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Dondurulmuş paraların alınması, yeniden saldırılmaması konusunda garantiler alınırsa, Hürmüz talebinden taviz verebilir. Çünkü Hürmüz uluslararası su yolu, dünyayı çok ilgilendirdiği için garantiler almak için İran, Hürmüz kartını kullanıyor. İki tarafın da anlaşmaktan başka çıkar yolu yok. Ortak noktada buluşma olursa MASA YENİ- DEN İSLAMABAD'DA kurulur. Dünya ABD ile İran arasındaki gelişmeleri takip ettiğinden 23 Nisan'a kadar ortak nokta bulunamazsa ateşkes 15 gün daha uzatma durumu olabilir.

KRİTİK NOKTA

Siyasi gözlemciler, ateşkesin son derece hassas ve kırılgan olduğunu dile getiriyor. Bu konuda 2 tehlike bulunduğu ifade ediliyor:

1) 23 Nisan'a kadar Hürmüz'ü açacak formül bulunamazsa ABD'nin Hürmüz'ü açma kara harekatı devreye girme riski var. Pasifik'ten gelmekte olan yeni Amfibi birlikleri ve ABD'den yolda olan etkili sahra topçu birlikleri 23 Nisan'a kadar bölgede olacak. ABD zaman kazandı. Ortak nokta bulunamadı. Hürmüz ve İran'ın güneyine çıkarma olması ihtimali bulunuyor.

2) Netanyahu'nun görüşmeleri sabote etmek için sahte bayrak veya bir bahane ile İran'a saldırması. İran da karşılık verecek. Savaşın hemen başlaması riski de var. Arka kapılar kapanmış değil. Müzakereler boyunca ABD Başkanı Trump ve yardımcısı diğer üst düzey yetkililerle sürekli iletişimde kaldı. Vance, İslamabad'dan ayrılırken, "İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağına ve buna olanak tanıyacak araçları edinmeyeceğine dair olumlu ve açık bir taahhüt görmemiz gerek. ABD başkanının temel hedefi bu. Masaya koyduğumuz öneri son ve en iyi teklifimizdir. İran tarafının bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz" dedi. Vance'nin bu ifadesi, arka kapı görüşmelerine açık kapı bırakıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Elbette başından beri tek bir turda bir anlaşmaya varılacağını beklememeliydik. Kimse böyle bir beklentiye sahip değildi" diye konuştu. İslamabad'da, ülkesi ile ABD heyetleri arasında yapılan doğrudan görüşmelerin "güvensizlik atmosferi" içinde geçtiğini ifade eden Bekayi, buna rağmen diplomatik çabaların devam edeceğine dair iyimser olduğunu belirterek Tahran'ın, "Pakistan ve bölgedeki diğer dostlarla temaslarına devam edeceğinden emin olduğunu" söyledi. Görüşmelere ev sahipliği yapan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı İshak Dar ise "Ateşkesin sürdürülmesi tüm tarafların ortak çıkarınadır. Pakistan, ABD ve İran arasında yeni bir diyaloğu sağlamak için çaba gösteriyor" dedi. DURUM ÇOK TEHLİKELİ. ARA KAPILARDA ÇARE BULUNAMAZSA SAVAŞIN YENİDEN BAŞLAMASINDAN KORKULUYOR.