İzmir'deki kadın cinayetinde ilk celseden emsal karar

Rüstem Teker'in olay günü 16.30 sıralarında alkol almaya başladığı, 18.00 sıralarında İzadiye Teker'i yatak odasında yatarken gördükten sonra elbise dolabının içerisinde mermi takılı vaziyette olan ruhsatsız tabancayı aldığı iddianamede yer aldı. Sanığın, yatan ancak uyanık olan İzadiye Teker'in başına nişan alıp 2 el ateş ettiği, olayın devamında İzadiye Teker'i can çekişir vaziyette gördükten sonra başına 1 kez daha ateş ettiği iddianameye girdi.

Ömrünün son 6 yılında omurilik kanseri tedavisi gören İzadiye Teker, evliliği boyunca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Hazırlanan iddianamede İzadiye Teker'in omurilik kanseri tedavisi gördüğü ve olay günü kızıyla birlikte tedavisi için İzmir Şehir Hastanesi'ne gittikleri belirtildi.

10 Nisan'da İzmir Bayraklı 3'cü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık, İzadiye Teker'in hastane dönüşü kirli ayakkabıları ile evi kirlettiğini ve yaptığı temizliğin eşi tarafından beğenilmediğini öne sürerek cinayeti işlediğini söyledi. Mahkeme heyeti, ilk celseden verdiği kararda, sanık Rüstem Teker'e indirim uygulamadan en üst sınır olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Karar, eşe karşı işlenen suçlarda emsal niteliği taşıyor.

MAHKEME BAHANE DİNLEMEDİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan davanın avukatlığını yapan Selin Erel ve Zelal Güneri yaptıkları açıklamada kararın emsal niteliğine dikkat çekti. Avukat Selin Erel Yeni Asır'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sanığa kadına ve eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi ve hiçbir indirim uygulanmadı. Fail indirim almak için ev işlerini hep kendisinin yaptığını, ona teşekkür etmediğini, gururunu incittiğini söyledi. Mahkeme heyeti bu sözlere itibar etmedi. İlk celseden indirimsiz ağırlaştırılmış müebbeti verdi. Karar hiçbir bahanenin indirim sebebi sayılmaması açısından çok önemli."