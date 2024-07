Kitaplarla yeniden buluşma vakti

Tarihi Değiştiren Olağanüstü Kadınlar

Yeteneklerinin ve hayallerinin peşinden giderek muhteşem şeyler başaran müthiş kadınlarla tanışmaya hazır mısınız? Tarihi Değiştiren Olağanüstü Kadınlar kitabında Harriet Tubman ile yeraltı demiryollarında seyahat edecek, ilk kadın doktor Elizabeth Blackwell ile tanışacak ve Mary Shelley ile Frankenstein'ın sayfalarını çevirecekseniz. Fantastik bilgilerle ve mükemmel resimlerle dolu Tarihi Değiştiren Olağanüstü Kadınlar, her çocuğun okuması gereken kitaplardan biridir. Bu muhteşem kadınları takip ederek onlardan ilham alabilir ve kendi maceranıza çıkabilirsiniz.

Büyük Önder Atatürk'ten Çocuklara Öyküler

Mustafa Kemal Atatürk; bize çağdaş, bağımsız, özgür, laik ve demokratik bir Türkiye bırakmıştır. Din, dil, ırk, mezhep ayrılığı olmayan kardeş bir toplum... Büyük Önder Atatürk'ten Çocuklara Öyküler kitabında Atatürk'ün hayatından derlenen öyküler yer alıyor. Çocukluk yıllarının, gençlik yıllarının, bir asker olarak ülkesini savunduğu yıllarının, ülkesini yeniden kurmak için verdiği mücadelelerin anlatıldığı öyküler... Hayatını ülkesine, halkına adamış ve bu uğurda mücadeleler veren bir önderin hayat hikâyesine tanık olacaksınız. Çocuklar bu kitapla Atatürk'ü daha çok sevecek ve kendilerine örnek alacaktır.

Derinin Sır Saklama Ağacı Ç ocuk okuma kitapları listesinde yer alması gereken Derin'in Sır Saklama Ağacı'nı okuduğunuzda arkadaşlık, sevgi, saygı, yardımlaşma, güven gibi erdemlerin yanı sıra karamsarlık, kendini beğenme, şımarıklık, merak gibi kavramların neler getirip neler götüreceğini eğlenceli bir şekilde öğreneceksiniz ve sır saklamanın önemine dair ipuçlarını heyecanla keşfedeceksiniz. Derin ve Demir ara sıra çekişseler de birbirini seven iki kardeştir. Derin'in ufak bir sorunu vardır: Asla sır saklayamaz. Bu sımsıcak hikâyede Derin'in yolculuğuna tanıklık ederken çiçekli şapkalı nine, Zeliş ve Deren'i de tanıma fırsatı yakalayacaksınız.

Anıtların Öyküleri Y az tatilinde çocukların severek okuyacağı ve okudukça bilgileneceği kitaplardan biri de, Anıtların Öyküsü kitabı. Pek çok kitapta anıtların ne zaman, kim tarafından ve nasıl yapıldığı anlatılır. Peki ya, anıtların öyküleri? Aslında her anıtın kendine özgü yapılış hikâyesi vardır. Anıtların Öyküsü kitabında bu öyküleri bulabilirsiniz. Kitabı okuduğunuzda savaşların, kıskançlıkların, kötülüklerin geçici ve insanın aklının, yaratıcı gücünün, güzelliklerin de kalıcı olduğunu anlayacaksınız.

Geleceğin DaHileri Set E ğlenceli ve bir o kadar da eğitici bir set. Çocuklar, Geleceğin Dahileri kitap seti ile bilimin sırlarını keşfedecek. Roketlerin uzaya nasıl fırlatıldığından yerçekiminin ne olduğuna, algoritmanın ne olduğundan robotun içinde nelerin olduğuna, bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığından patojenin ne olduğuna kadar pek çok bilimsel bilgiyi öğrenecek ve bilime daha fazla ilgi duymaya başlayacaktır. Valentina ile bilimin sırlarını keşfetmek için hazır mısınız?

Ramsesin İzinde Davetsiz Dedektifle C an ve Şevval; keşfetmeye bayılan ve her zaman gerçeği arayan iki yakın arkadaş... Bu iki maceraperest dost, her yerde ve her koşulda gerçeği ortaya çıkarmak için sorular soruyor, ipuçlarını değerlendiriyor ve sonunda çözümü ulaşıyor... Çocuklar, bu sevimli dedektiflerin serüvenlere tanık olmaya hazır mısınız? İşte karşınızda davetsiz dedektifler! En güzel çocuk kitapları arasında yer alan Ramses'in İzinde - Davetsiz Dedektifler 1 kitabıyla çocuklar, eğlenceli maceranın peşinden giderken bir yandan da tarihe dair muhteşem bilgiler öğrenecekler.

Seyahatname T ürk gezi edebiyatının en büyük ve en özgün yazarı olan Evliya Çelebi, Seyahatname'de büyük ölçüde gözleme dayanarak gittiği yerlerde bilgili kişileri dinlemiş, bazen geçmişle yaşadığı günü buluşturarak, bazen sevecen yorumları ve ince mizahla, bazen hayal gücüyle yeniden biçimlendirerek ve bazen de araya küçük hikâyeler sokarak gezilerini anlatmıştır. Dünyanın en uzun gezi kitabı olan Seyahatname'yi okuduğunuzda uzun bir geziye çıkmış gibi hissedebilirsiniz.

UĞULTULU TEPELER E mily Bronte'nin Uğultulu Tepeler kitabı, Büyülü Fener etiketiyle çocuklarla buluşuyor. Yazıldığı ilk günkü gibi sürükleyici ve heyecan verici hikâyesiyle okurlarını içine çekiyor. Rüzgarlı Yorkshire tepesinde kurulmuş eski bir çiftlik evi, karanlık sırlar barındırıyor. Uğultulu Tepeler'in tuhaf hikâyesi nedir? Tüm bu sırları öğrenmek için yaz tatili okuma listesine Uğultulu Tepeler kitabını ekleyebilirsiniz.

KENDİME GÜVENDİĞİM ZAMAN NASIL HİSSEDİYORUM

Nasıl Hissediyorum? serisi, çocuklara sade ve anlaşılır bir dille duygularını, hislerini nasıl tanımlayabileceklerini, nasıl kontrol edebileceklerini ve nasıl empati kurabileceklerini anlatıyor. Çocuk gelişiminde özgüven kavramının öğretilmesi oldukça önemlidir. Kendime Güvendiğim Zaman - Nasıl Hissediyorum? kitabı, eğlenceli ve pozitif hikâyelerle kendine güvenmenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor.