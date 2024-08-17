Stil dozu yüksek 5 çanta trendi

Her yıl moda dünyasında yeni akımlar, geçmişten gelen parçaların yeniden yükselişine şahitlik ediyoruz. Bu yıl alışılmışın dışında yeni ve cesur akımlar ön plana çıkarken, bazı büyük ve değişik şekilli çantalar da cazibesini yükseltiyor.

BİRDEN FAZLA KULLANIM

Birden fazla çanta takarak görünümünüzü daha eğlenceli ve konforlu hale getirebilecekken neden tek bir tane kullanasınız ki? İster eşyalarınıza fazladan alan yaratmak ister sadece yeni bir görünüm denemek için olsun, siyah tonlarda, orta boy ve minimalist çantanızı mikro boyutta, farklı bir dokuya, şekle veya renge sahip başka bir çanta ile eşleştirebilirsiniz.

CLUTCH HER ZAMAN İYİDİR

Clutch trendi, bizi şık bir davette çantamızı dirseğimizin altına sıkıştırıp, arkadaşlarımızla koyu sohbete daldığımız bir ana ışınlıyor! Brunello Cucinelli, Tory Burch ve Chloe koleksiyonunda bolca gördüğümüz clutch çantalar bu yılın da favori davetlerinin ayrılmaz parçası olacak gibi...

DAİRESEL ŞEKİLLER

Trendler döngüseldir ve bu döngüsellik tasarım alanına kelimenin tam anlamıyla uygulanabilir. 2024 ilkbahar ve yaz koleksiyonlarında Altuzarra, Louis Vuitton ve Longchamp gibi tasarımcılar daire formundaki çantaları geri getirdi. Her model ve büyüklükteki yuvarlak çantalar dolaplarınızda yeniden yer almak için hazırda bekliyor.

KOVA MODELLERİN DÖNÜŞÜ

NEW York merkezli Mansur Gavriel markasının kova çanta tasarımını piyasaya sürmesinden bu yana on sene geçmiş olmasına rağmen model hala popülerliğini koruyor. O dönem "Mansur Gavriel bucket" araması sosyal medya platformlarında 400 milyondan fazla kez görüntülenmişti. Hala daha bu çanta Taylor Swift, Sarah Jessica Parker gibi isimlerin favorisi...