SON DAKİKA: İzmir'de HABAŞ faciasında kan donduran gerçek! Büyük patlamadan 4 gün önce de...

Bugün hiç işe gidesim yok. Gitmem lazım borçlarım var' demiş. Adeta bir şey olacağı içine doğmuş. Ben de baba olarak son 1 aydır hayattan hiç zevk almıyordum. Baba olarak içimde sıkıntı vardı. Demek ki bu olay olacakmış. Başımıza gelecekmiş. Ferhat 5 yıllık evliydi. 2 yaşında bir kız çocuğu vardı. Yeni ev almıştı. Borçlanmıştı. Sabah 8 akşam 9 çalışıyordu" dedi.

Fabrikada daha önce de patlama yaşandığını anlatan acılı kardeşi Şeval Özçelik, "Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş. Aradan bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler. Ağabeyimin canına kastettiler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar hepsinden hesap soracağım. " diye konuştu.