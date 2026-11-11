SON DAKİKA: İzmir'de HABAŞ faciasında kan donduran gerçek! Büyük patlamadan 4 gün önce de...

Son dakika İzmir haberleri... Olay, önceki gün öğle saatlerinde Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde meydana geldi.
Elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında, tavan vinci koparak ark ocağına düştü. Kopan parçaların doğalgaz hattına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Can pazarının yaşandığı fabrikada 18 işçi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 12 işçi ise yaralandı. Faciaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, olayda ihmali olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı. Olayın araştırılması için 2 başmüfettiş ve 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Hayatını kaybeden işçilerin, engelli kızı olan Ceylan Bıyıklı, Recep Fedai, Ferhat Maraşlı, Fatih Işık, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Abdülkadir Kınacı, Özcan Efe, İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Ersin Oğuz ve Serkan Kurt olduğu bildirildi.
ACILI BABA KONUŞTU
Patlamada yaşamını yitiren işçilerden 35 yaşındaki Ferhat Maraşlı'nın acılı babası Nihat Maraşlı SABAH'a konuştu. Maraşlı, "Oğlum 15 yıldır çalışıyordu. Daha önce fabrikada ufak tefek iş kazaları oldu ama böyle büyük bir olay olmamıştı. Sabah işe giderken yeğenimi aramış. 'İşe gidiyorum yeğenim ama ayaklarım gitmiyor.
Bugün hiç işe gidesim yok. Gitmem lazım borçlarım var' demiş. Adeta bir şey olacağı içine doğmuş. Ben de baba olarak son 1 aydır hayattan hiç zevk almıyordum. Baba olarak içimde sıkıntı vardı. Demek ki bu olay olacakmış. Başımıza gelecekmiş. Ferhat 5 yıllık evliydi. 2 yaşında bir kız çocuğu vardı. Yeni ev almıştı. Borçlanmıştı. Sabah 8 akşam 9 çalışıyordu" dedi.
Fabrikada daha önce de patlama yaşandığını anlatan acılı kardeşi Şeval Özçelik, "Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş. Aradan bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler. Ağabeyimin canına kastettiler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar hepsinden hesap soracağım. " diye konuştu.
SABIKALI FABRİKA
Patlamanın meydana geldiği HABAŞ'ta işçi ölümlerinin ilk kez yaşanmadığı ortaya çıktı.
5 Kasım'da taşeron işçi 20 yaşındaki Eyüp Eğinli, hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması neticesinde yaşamını yitirdi. 21 Ekim'de taşeron firmada çalışan 55 yaşındaki Hakan Doğan, 8 metre yükseklikten merdivenden düşerek hayatını kaybetti. Son on yıldaysa HABAŞ'ta 28 işçi öldü, iş kazalarında 38 işçi yaralandı.
HABAŞ'ın 2025 sürdürülebilirlik raporuna göre 2024'te 147 olan iş kazası sayısı 2025'te 229'a yükseldi, yani bir yılda yüzde 56 arttı. Şirket, ciddi yaralanmalara yol açabilecek başlıca tehlikeler arasında iki nesne arasına sıkışmayı, aşırı sıcakla teması ve düşmeyi gösteriyor.
İŞÇİLER İŞ BAŞI YAPTI
Ayrıca HABAŞ yönetimi, patlamanın gerçekleştiği bölüm dışındaki bölümlerde çalışan işçileri iş yerine çağırdı. İşçilere, "Yarın herkes iş yerine gelsin, biriminde hazır bulunsun ancak üretim olmayacak" dendi.