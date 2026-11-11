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Haberler Yaşam 82 yıllık tekstil devi Sarar'da miras savaşı: Ya ödeyin ya da iflas edin!

82 yıllık tekstil devi Sarar'da miras savaşı: Ya ödeyin ya da iflas edin!

Türkiye'nin köklü tekstil markalarından Sarar Grup'ta aile içi miras kavgası, şirketin geleceğini tehdit eden büyük bir hukuk savaşına dönüştü. Amcası ve kuzenlerinin, babasının hisselerini hukuka aykırı yollarla ele geçirdiğini ve şirket gelirlerinin zimmete geçirildiğini öne süren Ali Emre Sarar, alacaklarını tahsil etmek için iflas yoluyla takip başlattı. Şimdi gözler, milyarlık miras kavgasının şirketin geleceğine nasıl yansıyacağında...

SABAH

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Yaşanan gelişmelerin ardından merhum ortanca kardeş Celaleddin Sarar'ın çocukları Gözde, Ali Emre ve Emir Sarar, bu konuyu yargıya taşımıştı.

Ali Emre Sarar, çeşitli ortaklıklardan ve malvarlıklarından elde edilen gelirlerin diğer ortaklarla paylaşılmadığını ve zimmete geçirildiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.

Ali Emre Sarar şimdi de babasından miras kalan hisseler nedeniyle kendisine düşen alacakların tahsili için Sebahattin Sarar, Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattı. Yani alacaklarını alamazsa 82 yıllık şirkete iflas davası açabilecek.

Sarar Grubu'ndaki hisse devirlerinin geçerliliği ve şirket gelirlerinin paylaşımına ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Bakalım aile içi hukuk savaşı nasıl sona erecek?

BİR DE İHTAR GÖNDERMİŞ
Ali Emre Sarar ayrıca noter kanalıyla bir ihtar göndermiş ve şirket faaliyetlerinden doğan ve şahsi hesaplara tahsil edilen bedellerin iadesi, ortakların cari hesaplarındaki gerçeğe aykırı ve dayanaksız kayıtların düzeltilmesi ve şahsi hesaplara yapılan nakit ve döviz cinsinden yatırımların hukuki ve ticari sebeplerinin açıklanmasını istemiş.

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