82 yıllık tekstil devi Sarar'da miras savaşı: Ya ödeyin ya da iflas edin!

Yaşanan gelişmelerin ardından merhum ortanca kardeş Celaleddin Sarar'ın çocukları Gözde, Ali Emre ve Emir Sarar, bu konuyu yargıya taşımıştı.
Ali Emre Sarar, çeşitli ortaklıklardan ve malvarlıklarından elde edilen gelirlerin diğer ortaklarla paylaşılmadığını ve zimmete geçirildiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.
Ali Emre Sarar şimdi de babasından miras kalan hisseler nedeniyle kendisine düşen alacakların tahsili için Sebahattin Sarar, Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattı. Yani alacaklarını alamazsa 82 yıllık şirkete iflas davası açabilecek.
Sarar Grubu'ndaki hisse devirlerinin geçerliliği ve şirket gelirlerinin paylaşımına ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Bakalım aile içi hukuk savaşı nasıl sona erecek?
BİR DE İHTAR GÖNDERMİŞ
Ali Emre Sarar ayrıca noter kanalıyla bir ihtar göndermiş ve şirket faaliyetlerinden doğan ve şahsi hesaplara tahsil edilen bedellerin iadesi, ortakların cari hesaplarındaki gerçeğe aykırı ve dayanaksız kayıtların düzeltilmesi ve şahsi hesaplara yapılan nakit ve döviz cinsinden yatırımların hukuki ve ticari sebeplerinin açıklanmasını istemiş.