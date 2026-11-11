82 yıllık tekstil devi Sarar'da miras savaşı: Ya ödeyin ya da iflas edin!

BİR DE İHTAR GÖNDERMİŞ

Ali Emre Sarar ayrıca noter kanalıyla bir ihtar göndermiş ve şirket faaliyetlerinden doğan ve şahsi hesaplara tahsil edilen bedellerin iadesi, ortakların cari hesaplarındaki gerçeğe aykırı ve dayanaksız kayıtların düzeltilmesi ve şahsi hesaplara yapılan nakit ve döviz cinsinden yatırımların hukuki ve ticari sebeplerinin açıklanmasını istemiş.

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