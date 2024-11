İlişkide gölge yanını keşfet

Güneş varoluşumuzun kaynağı, yaşam enerjimiz, benliğimiz ve astrolojide özümüzü aydınlatan ışığımız, kalbimizdir. Kendimizi en güzel bir diğerinin aynasında tanır, kendimizi bulabildiğimiz kişilerle bir ve tamamlanmış hissederiz. 'Anti' kelimesi Yunancada karşıt, scia kelimesi ise 'gölge' demektir. 'Antiscia' ise; gölge, gölge dünyalar, aynalama, yansıma, izdüşüm anlamlarına gelmektedir. Bu teknik 4. yy'da bir Romalı astrolog olan Firmicus Maternus Matesis tarafından bulunmuştur. Yeryüzünde 21 Aralık tarihinde kış, 21 Haziran tarihinde yaz gündönümü yaşarız. Güneş bu tarihlerde 0° Yengeç- 0° Oğlak eksenlerinde kalarak ışığını eşit biçimde yansıtır. Böylece gece ve gündüz eşitlenir. Bu süreçte ekinoksa eşit derecede uzak olan burçlar, birbirlerine ışığını yansıtırlar. Böylece Antisya burçlar oluşur. Bu burçlar birbirlerini aynalar, hayata veya kendilerine dair göremediklerini gösterir, ışık tutar, besler, gölge yönlerini iyileştirir ve tamamlanmış hissettirirler. Bu etki hayat boyu birbirlerine ihtiyaç duyacaklarını düşündürttüğünden, kopmakta zorlanırlar. Kontraantisya ise, bir burcun antisyasının astrolojik olarak karşıt burcunu anlatır. Örneğin; Boğa burcunun antisya burcu Aslan iken, Kontraantisya burcu Aslan'ın karşıt burcu olan Kova'dır. Kontraantisya burçlar birbirini görmeyen, anlamayan, krizler ve engeller yoluyla bize kimliğimizi hatırlatan burçlardır. Aralarında uyumsuzluk enerjisi vardır.

ANTİSYA İLİŞKİLERİ

KOÇ - BAŞAK

Koç burcu, zodyağın ilk burcudur. Başlatma, öncü olma ve kahraman enerjisine sahiptir. Koç'ta bir hikaye ve konu başlar. Başak ise hasat zamanıdır. Başlattıklarımızın sonuçlarını burada görürüz. Aynı zamanda Başak; düzen, verimlilik, üretkenlik ister. Koç, Başağın bu zihinsel isteğine eylem katar. Başak ise Koç'un enerjisine düzen getirir, onun dürtüsel yanlarını dengeler. Böylece bir taraf aceleci hallerini, diğer tarafta sürekli düşünen ve harekete geçemeyen hallerini dengelemiş olur.

BOĞA - ASLAN

Boğa; değerlerimizi, bedenimizi, yeryüzünü keşfettiğimiz burçtur. Aslan ise kimliğimiz ve yeteneklerimizdir. Bu iki burç özdeğerin oluştuğu ve kimliğimizin oturduğu yerdir. Aslan'ın temsil ettiği aşk ve yaratıcılık enerjisi Boğa ile sağlamlaşır ve güvenli bir hale gelir. Öte yandan Boğa'daki netlik ile maddi manevi güvence enerjisi, Aslan'ı rahat ve kendinden emin hissettirir.

İKİZLER - YENGEÇ

İkizler; iletişim, zeka, çok yönlülük ile ilgilidir. Yengeç ise; duygusal ve sezgisel zekamızdır. Yengeç, İkizler'in bilgisine derinlik, önsezi ve maneviyat katar. İkizler ise Yengeç'in bilgisine mantık ve pratiklik katar. İkizler, seyahatlerle ilgilidir ve Yengeç ait olma isteği ile ilgilidir. Yengeç, İkizler'in ait hissedeceği yerleri ziyaret etmesini sağlar. İkizler ise rota çizer, planlama yapar.

TERAZİ - BALIK

Terazi burcu; dengenin, uyumun, huzurun, dünyevi aşk ve ilişkilerin burcudur. Balık ise; ilahi sevgiyi, yaşamla bir olmayı, manevi anlamda huzur bulmayı anlatır. Terazi'de dünyevi aşktaki kriterler, Balık'ta koşulsuz sevgiye dönüşür. Balık, Terazi'deki birlik ve evlilik enerjisine derinlik katar. Terazi, Balık'taki aşırılıkları ve fedakarlık çizgisini dengeler. Böylece gerçek ve ruhsal bağlarla bağlı bir birliktelik oluştururlar.

AKREP - KOVA

Kova; yeniliklerin, değişimlerin, başkaldırının ve geleceğin burcudur. Akrep ise; yüzleşme, dönüşüm, farkındalık ve arınma yaratır. Akrep ile yenilenmesi gerekenleri en küçük ayrıntısına dek fark eder ve değişimin üstüne korkusuzca gidebiliriz. Kova ise bu değişimi daha iyi, aydınlık ve verimli bir hale getirebilir. Birlikte olduklarında; görünmeyeni gören, yaşamın getirdiklerine boyun eğmeyen bir ilişki görürüz.

YAY - OĞLAK

Yay; düzenin felsefesini ortaya koyan, yaşamı anlamlandıran, kendimizi bulduğumuz keşif yolculuğu enerjisidir. Oğlak ise; toplumsal düzeni yaratan, yaşamımızı anlamlandıran hayal ve hedeflerimiz için istikrarlı ve disiplinli olmamızı sağlayan, bildiklerimize biçim verendir. Oğlak Yay'ın bilgisine sistem ve kalıcılık katandır.

KONTRAANTİSYA İLİŞKİLERİ

KOÇ - BALIK

Koç; hareketin, eylemin, cesaretin, inisiyatif almanın, benliğin burcudur. Balık ise; akışa bırakmanın, teslimiyetin, birlik enerjisinin burcudur. Koç heyecan ve hareket ararken, Balık huzur ve dinginlik arayacaktır. Bu iki enerji bir araya gelmekte zorlanacaktır. Koç zodyağın ilk burcu, Balık ise son burcudur. Adeta kahramanın kendini bulup eve dönmesi gibidir. Olumlu kullanmak için; Koç Balık'a benliğini, Balık ise Koç'a ulaşmak istediği birlik ve manevi tamlık enerjisini hatırlatabilir.

BOĞA - KOVA

Boğa; stabil olmanın, güvenin, kalıcı düzenin burcudur. Kova ise; değişimin, yenilenmenin, spontanlığın burcudur. Kova'nın değişim arzusu, Boğa'nın güvenlik isteği için bir tehdit gibi gelecek, onu huzursuz edecektir. Boğa'nın sabitliği ise Kova'yı huzursuz edecek, monotonluğa sürükleyecektir. Maddi manevi bir düzen kurmak ve yürütmek bu iki burç için kriz demektir. Olumlu kullanmak için kalıcı ve planlı yenilikler yapılabilir.

İKİZLER - OĞLAK

İkizler; meraklı, çok yönlü, sabırsız, hareketli ve hızlı bir enerjidir. Oğlak ise; net, odaklı, istikrarlı, sabırlı ve yavaş hareket eden bir enerjidir. Oğlak İkizler enerjisini yüzeysel ve çocuksu, İkizler ise Oğlak enerjisini fazla ağırbaşlı ve sıkıcı bulabilir. İkizler merak duygusunu beslemek için hayattaki her şeyi bilmek ister. Fakat bunun için yeterli vakit olmadığından, her şeyi hızla ve aynı anda öğrenmesi gerekecektir. Oğlak ise sağlamlık ve güven ister. Bunun için her detayı hesaplamaya, temelleri sağlam kurmaya, zamana ve odaklanmaya ihtiyacı vardır. Oğlak sınırlarını koruyarak kendi alanında kalırken, İkizler sosyalleşerek bilgi toplayacak, anlama ve anlaşılma ihtiyacı ile kendini açacaktır. Olumlu anlamda bu enerjiler; birlikte bir şeyler öğrenmek ve kişisel gelişime dayalı seyahatlere çıkmak için kullanılabilir.

YENGEÇ - YAY

Yay; sınırlarını aşmak, keşfetmek, maceralara atılmak ve hayatı deneyimlemek isteyen bir enerjidir. Yengeç ise duygusal güvenlik aradığı için kabuğundan çıkmakta zorlanır, köklenmek ve ait hissetmek ister. Yay'ın spontane ve hevesli enerjisi, Yengeç'i huzursuz edecektir. Yengeç'in evcimenliği ve duygusal hareket etmesi, Yay'a eli kolu bağlanmış gibi hissettirebilir. Bu iki enerji birlikte olumlu olarak; geleneksel, ruhsal ve doğal yerleri ziyaret etmek, denizaşırı tatiller yapmak için kullanılabilir.

ASLAN - AKREP

Aslan; hayat sahnesinde görünür olmanın, parlamanın, tanınmanın, ışığın burcudur. Akrep ise; derinliğin, ketum olmanın, bilinmeyenin, gizemin, perde arkasındakilerin burcudur. Aslan'ın; canlı, neşeli, çocuksu ve dışa dönük enerjisi Akrep'te kontrolcülük, sahiplenme ve şüphecilik enerjisini tetikleyebilir. Aslan ise Akrep ile kendi olamadığını, içe dönük hale geldiğini hissedebilir, öfkeli ve eleştirel olabilir. Aslan kimlik, Akrep kimliğin dönüşümüdür. İki burç esnek olmaya açık olurlarsa; gösterişli, tutkulu, güçlü bir enerji yayabilir. Birbirlerini dönüştürerek, karanlık ve aydınlığı dengeleyebilirler.

BAŞAK - TERAZİ

Başak; detayları fark ederek iyileştiren, en mükemmele ulaşmayı ve ulaştırmayı hedefleyen, diğerinin hayatına iyi gelmek için çaba harcayan bir enerjidir. Terazi ise eşdeğer bir ilişki içinde olmak, denge yaratmak ister. Başak kusurları iyileştirmek üzere dile getirirken, Terazi huzursuzluk çıkmaması adına alttan alan, kötücül durumları dile getirmekten kaçınan, diplomasiyi seven bir enerjidir. Başak; çalışırken, sorumluluklarına odaklanırken hayatın eğlenceli yanlarını kaçırabilir veya kendini unutabilir. Terazi ise şıklığından, sosyalleşmekten ve eğlenceden ödün vermek istemez. İki enerji olumlu anlamda; kişisel bakım, temiz gar dolap, şık organizasyonlar, dekorasyon, minimal ve kusursuz bir ahenk yaratmak için idealdir.