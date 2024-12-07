Dünya harikalarını mermere işliyor

İzmir'de baba mesleği taş işlemeciliği sanatını yarım asrı aşkındır sürdüren 68 yaşındaki Dursun Köroğlu, Artemis Tapınağı ve Halikarnas Mozolesi'nin ardından 5 dünya harikasını da mermere işlemeyi hedefliyor. Ankara'da 13 yaşında babasının yanında başlayarak mesleği öğrenen Köroğlu, babasıyla ürettikleri eserleri satmak üzere geldiği İzmir'de antik kentlerden etkilendi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde 1981 yılında mermer atölyesi açan Köroğlu, ilgi duyduğu arkeolojiyi mesleğiyle buluşturdu. Dünyanın Yedi Harikası'nı mermere işleme hayaliyle arkeologlarla birlikte çalışan sanatçı, arkeolojik bulgular ve tarihsel kaynaklara bağlı kalarak Dünyanın Yedi Harikası arasında bulunan İzmir Selçuk'taki Artemis Tapınağı ve Muğla Bodrum'daki Halikarnas Mozolesi'ni 1/40 ve 1/100 ölçeklerde mermere işledi. Eserleri birçok sanat merkezinde sergilenen Dursun Köroğlu, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"nün gururunu yaşıyor. Köroğlu, ödülün verdiği gururla diğer 5 dünya harikasını da mermere dökmeyi hedefliyor.

MÜZELERDE SERGİLENİYOR

Babasının yanında uzun yıllarca çırak ve kalfa olarak çalışan Dursun Köroğlu, mesleğini en ince detayına kadar öğrendiğini söyledi.