Tahtalı Barajı doldu mu? İzmir barajlarında son durum | Ürkmez, Gördes, Balçova...

İZSU Genel Müdürlüğü her gün resmi sitesinden İzmir'in barajlarına dair güncel durumu paylaşıyor.
İZSU'nun paylaşımına göre 30 Nisan Perşembe günü İzmir'in baraj seviyeleri de ortaya çıktı. Peki, yapılan paylaşıma göre İzmir'in baraj seviyeleri yükseldi mi? İzmir'in barajları ne durumda? İşte güncel detaylar...
Tahtalı Barajı Doluluk Oranı (%): 54,26
Balçova Barajı Doluluk Oranı (%): 97,76
Ürkmez Barajı Doluluk Oranı (%): 97,96
Gördes Barajı Doluluk Oranı (%): 41, 56
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Doluluk Oranı (%): 79, 08