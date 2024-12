Geçmişten geleceğe bir film: Ex Machina

Yapay zekanın günümüzdeki ilerleyişine gelene kadarki süreç o kadar uzun ki... Ama hala yüzyıl sonra nasıl bir konuma geleceğine dair endişeler, tahminler ve çalışmalar söz konusu. Bazı yönetmenler de bu konuyu yıllar öncesinden beri beyaz perdeye taşıyor. Aslında bu filmler bize her zaman yapay zekanın insan formuna bürünse bile ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Ex Machina ise kesinlikle bunu en iyi anlatan filmlerden birisi.

İLK GERÇEK YAPAY ZEKA

Eğer teknolojiye ve yapay zekaya düşkün biriyseniz ve bu alandaki çalışmaları yakından takip ediyorsanız konuyla ilgili filmleri de izliyor olmasınız. 2014 yapımı bir film olan Ex Machina yapay zekanın ne kadar tehlikeli ve ne kadar bilinçli olabileceğini anlatan bir film. Tam 10 yıl önce çekilmiş olmasına rağmen, şu an gerçekten de yapay zeka oldukça tehlikeli bir noktaya doğru ilerliyor. Doğru ellerde geliştirilmesi ve o şekilde kalması büyük önem taşıyor. Ex Machina bildiğimiz yapay zeka filmlerinden biraz daha farklı. 24 yaşındaki Caleb, dünyanın da en önemli teknoloji şirketinde yazılım uzmanı olarak çalışmaktadır. Şirketin gizemli CEO'su Nathan ise hem şirketten hem insanlardan uzakta, özel bir dağ evinde yaşamaktadır.

Caleb, düzenlenen bir yarışmada, Nathan'ın dağ evinde 1 haftalık bir 'ödül' kazanır. Fakat içine çekileceği deneyden habersizdir. 'Ava' adında güzel bir robot kızın bedeninde, dünyanın ilk gerçek yapay zekası Caleb'i beklemektedir.

MAKİNE ÖĞRENİMİ

Filmde aslında çok ince ayrıntılarla birlikte bir yapay zekanın nasıl geliştirilebileceğine, deneyleri nasıl yaptıklarına ve gerçekten ilerleyiş sürecinde bir insandan farksız hale gelebileceğine kadar önemli bilgiler yer alıyor. Ex Machina, "insanlık sonrası fütüristik şok filmi" ve "vizyoner bir bilimkurgu" olarak dikkat çekmişti. Bunun gibi filmler bize aslında çok uzun zaman önce yapay zeka ve makine öğreniminin ne kadar ileri gidebileceğini ortaya koyuyor. Makine öğrenimi de son derece önemli ve her yapay zeka çalışmalarında mutlaka var olmak zorunda. Bu sebeple yapılan çalışmalar devam etmekle birlikte, elde edilen sonuçlar da bir hayli şaşırtıcı. Şu anda yurtdışında bu sektör için özel olarak açılmış fabrikalar mevcut. Aynı zamanda sadece bu alanda uzmanlaşan çalışanlar da var. İşte onların uzmanlığı ve yapılan deneylerle birlikte yapay zeka gelişmeye devam ediyor. Yapay zekayla ilgili bilgi dağarcığınızı artırmak istiyorsanız bunun gibi filmler izleyebilirsiniz.

SOMUT ÖRNEK: ALEXA

Yapay zekâ destekli sanal asistan çözümü Alexa'yı hepimiz biliyoruz. Yurtdışında insandan farksız bir görünüme bile bürünebilen Alexa Türkiye'de de ön plana çıkmıştı. Bir kanalda haber spikerliği bile yaptırılan Alexa yapay zekanın gelişme sürecinde önemli somut bir kanıt. Yapay zeka teknoloji hızla büyüyor ve her geçen gün kullandığımız malzemelerin, gittiğimiz evlerin, bindiğimiz arabaların ve kullandığımız cihazların daha da akıllandığına şahit oluyoruz. Hatta bir sonraki yüzyılda belki de artık insanların hiçbir şey yapmasına gerek kalmayacak, her şeyi bizler yerime makineler ve emir komutayla çalışan cihazlar yapacak. Peki böyle bir hayatı gerçekten kaç kişi isteyebilir?